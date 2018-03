Stahl

Der Artikel wurde zur Merkliste hinzugefügt.

Die Merkliste finden Sie oben links auf der Seite.

Verwerfungen im Welthandel nach Trumps Zoll-Ankündigung

Nach der Ankündigung von US-Präsident Donald Trump, Strafzölle für Stahl und Aluminium einzuführen, bahnt sich eine schwere internationale Handelsauseinandersetzung an. Die EU drohte umgehend Vergeltung an, auch der US-Nachbar Kanada warnte vor Gegenmaßnahmen. Trump will die heimische Stahlindustrie mit Strafzöllen auf alle Stahlimporte in Höhe von 25 Prozent abschirmen. Auf Aluminium-Einfuhren sollen zehn Prozent erhoben werden. Die Stahl-Politik ist elementarer Teil der „America First“-Politik der Trump-Administration.