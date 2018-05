Qualifikation

Vettel verpasst wieder Spanien-Pole - Hamilton auf Eins

Sebastian Vettel hat seine erste Pole Position beim Großen Preis von Spanien erneut verpasst. Der viermalige Formel-1-Weltmeister aus Heppenheim musste sich in der Qualifikation zum Europa-Auftakt mit dem dritten Platz zufrieden geben. Vettel fehlten in seinem Ferrari 0,132 Sekunden auf Polesetter Lewis Hamilton. Der britische WM-Spitzenreiter verwies seinen Mercedes-Teamkollegen Valtteri Bottas auf den zweiten Startrang für das Rennen an diesem Sonntag (15.10 Uhr/RTL).