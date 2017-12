Darf in der Weihnachtszeit in vielen Wohnzimmern nicht fehlen: Der Tannenbaum.

Der sich im Wohnzimmer ausbreitende harzige Geruch von frischen Tannennadeln gehört für viele einfach zum Weihnachtsfest dazu. Nun aber droht dem beliebten Grün Ungemach. Wie der Bund für Umwelt- und Naturschutz Deutschland (BUND) herausgefunden hat, sind viele Weihnachtsbäume mit teils hochgiftigen Pestiziden belastet.

Das hat ein unabhängiges Labor festgestellt, das Nadeln von 17 überwiegend von deutschen Plantagen stammenden Weihnachtsbäumen auf Rückstände von knapp 140 Pestiziden untersucht hatte. Bei 13 der an 15 Orten in bekannten Baumärkten, Supermärkten, Gartencentern und im Straßenverkauf gekauften Bäume gab es Grund zur Sorge. Einer der belasteten Bäume stammte aus einem Baumarkt in Hannover.

Die Nadeln wiesen neun verschiedene Pestizide auf, von denen laut BUND fünf zu den gefährlichsten zählen, die derzeit in der EU in Gebrauch sind. „In Weihnachtsbaumplantagen werden jede Menge Herbizide, Insektizide und Fungizide eingesetzt. Auffällig und beunruhigend ist die hohe Mehrfachbelastung, viele Weihnachtsbäume sind einem regelrechten Pestizidcocktail ausgesetzt“, sagte die BUND-Pestizidexpertin Corinna Hölzel.

Besonders belasten Pestizide die Umwelt, schaden zum Beispiel Bienen. „Die Gifte gelangen in Böden und Gewässer, sie töten und schädigen Bienen und andere Insekten und zerstören auch die Lebensräume anderer Nützlinge“, sagte Hölzel. Tatsächlich sind sich Experten noch uneinig darüber, ob das Bienensterben und Pestizide miteinander im Zusammenhang stehen.

Laut dem Umweltbund können die belasteten Nadeln auch dem Menschen gefährlich werden. „Es kann nicht ausgeschlossen werden, dass Pestizide in geschlossenen und beheizten Räumen in die Raumluft ausdünsten“, so Hölzel.

Was der BUND rät

Der BUND rät Verbrauchern, zum zertifizierten Bio-Weihnachtsbaum oder einem aus heimischen FSC-zertifizierten Wäldern zu greifen. Die werden nicht mit Pestiziden behandelt. Auskunft hierüber gibt zum Beispiel das örtliche Forstamt. Bio-Bäume erkennen Verbraucher am Siegel der Öko-Anbauverbände Bioland, Naturland oder Demeter.