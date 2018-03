Nach Schulmassaker in Florida

Der Artikel wurde zur Merkliste hinzugefügt.

Die Merkliste finden Sie oben links auf der Seite.

Walmart erhöht Mindestalter für Schusswaffenkauf

Nach dem Massaker an einer High School in Florida hat der US-Einzelhandelsriese Walmart das Mindestalter für den Kauf von Schusswaffen auf 21 Jahre erhöht. Das teilte das Unternehmen am Mittwochabend (Ortszeit) mit.