Nach der Flucht von vier Gefangenen aus der JVA in Berlin ist ein Gefangener aus dem offenen Vollzug nicht zurück. (dpa)

Die Justizvollzugsanstalt Berlin-Plötzensee vermisst nach der spektakulären Flucht von vier Insassen einen weiteren Gefangenen. Der 30-Jährige aus dem offenen Vollzug meldete sich am Abend nicht zurück, sagte ein Sprecher der Berliner Justizverwaltung. Nach bisherigen Erkenntnissen habe der Fall aber nichts mit dem Gefängnisausbruch am Donnerstag zu tun, fügte er hinzu. Bei dem spektakulären Ausbruch hatten sich vier Häftlinge mittels Trennschleifer und einem schweren Hammer den Weg in die Freiheit gebahnt. (dpa)