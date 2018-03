Astronomie

Weltraumteleskop „Kepler“ hat wohl nur noch Monate

Washington (dpa) - Nach rund neun Jahren im All wird dem Weltraumteleskop „Kepler“ wohl innerhalb der kommenden Monate der Treibstoff ausgehen. Das teilte die US-Raumfahrtbehörde Nasa mit. „Unsere derzeitigen Schätzungen sind, dass der Tank innerhalb weniger Monate leer sein wird - aber wir sind auch schon in der Vergangenheit von der Leistung von “Kepler„ überrascht worden“, sagte Nasa-Ingenieur Charlie Sobeck. Bis zum Ende sollten so viele Daten wie möglich gesammelt und zur Erde geschickt werden.