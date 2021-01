Gewaltige Kluft

WHO: Bisher erst 25 Impfdosen in armen Ländern gespritzt

„Die Welt steht am Rand eines katastrophalen moralischen Versagens“: Während in den wohlhabenden Staaten die Impfkampagnen gegen das Coronavirus auf Hochtouren laufen, ist die Zahl der gespritzten Dosen in ärmeren Ländern verschwindend gering. WHO-Chef Tedros Adhanom Ghebreyesus warnt eindringlich.