Bernie Sanders (l) und Joe Biden stehen im Februar während einer TV-Debatte nebeneinander. Foto: Matt Rourke/AP/dpa (Matt Rourke / dpa)

Die Nachrichten werden aktuell von der Ausbreitung des Coronavirus dominiert. Täglich gibt es neue Infizierte und Todesopfer, aber auch Menschen, die genesen sind. Ab Mittwoch wird das öffentliche Leben in Bremen und Deutschland massiv eingeschränkt. Diverse Maßnahmen sollen die Pandemie eindämmen - auch in Bremen. Daher bleiben ab 18. März beispielsweise Einkaufszentren, Bars und Clubs geschlossen und die Fahrten des öffentlichen Personennahverkehrs werden reduziert. Lediglich Supermärkte, Apotheken Drogerien, Sanitätshäuser, Tankstellen, Poststellen, Waschsalons, Kioske, Bau- und Gartencenter öffnen. Wir berichten im Liveticker über die Entwicklungen des Coronavirus.

Während die Ausbreitung des Virus das alltägliche Leben verändert, ist die Welt dennoch nicht stehen geblieben, auch wenn das vielerorts den Anschein hat.

Wir geben Ihnen einen kleinen Überblick über andere Themen, die sich währenddessen in Bremen und auf der Welt ereignet haben.

Merkel zu mehr EU-Ausgaben für Flüchtlingspakt mit Türkei bereit

Die dramatische Situation an der griechisch-türkischen Grenze hat verdeutlicht, wie brüchig der Flüchtlingspakt zwischen der EU und der Türkei ist. Die EU bemüht sich nun, das Abkommen zu retten.

Klima-Prognose zeigt Temperaturanstieg in ganz Deutschland

Die vergangenen zehn Jahre waren die wärmsten seit Beginn der Aufzeichnungen. Und der Trend ist einem neuen Prognosemodell zufolge ungebrochen.

Bremer Verein Borda startet Initiative gegen Tode durch Schmutzwasser

Mehr als 2000 Menschen sterben täglich weltweit an den Folgen von verschmutztem Wasser. Eine Bremer Organisation will die sanitären Zustände in Tansania verbessern.

Nächste Vorwahl-Runde für Biden und Sanders

Zwei Männer kämpfen bei den US-Demokraten um die Präsidentschaftskandidatur: Joe Biden und Bernie Sanders. Kann Biden seine Führung in der neuen Vorwahl-Runde entscheidend ausbauen? In einem Staat blieben die Wahllokale geschlossen.

„Es war Mord“ an der Berliner Schülerin Georgine

Das rätselhafte Verschwinden der 14-jährigen Georgine aus Berlin ist einer der bekanntesten Vermisstenfälle in Deutschland. Jahrelang wurde nach dem Mädchen gesucht - vergebens. Nun urteilt ein Gericht über den Tatverdächtigen: „Es war Mord.“

Gehaltslücke zwischen Männern und Frauen bleibt in Bremen groß

In Bremen werden Männer und Frauen besonders ungleich bezahlt. Die Landesfrauenbeauftragte fordert eine bessere Bezahlung von Mitarbeiterinnen in Beratungs- und Hilfseinrichtungen für Frauen.

Nach Fake-Vorwürfen: Heufer-Umlauf wird Journalistenpreis aberkannt

Nach den Fake-Vorwürfen um die Formate "Late Night Berlin", wird Klaas Heufer-Umlauf nun der Journalistenpreis des Medium Magazin aberkannt.

Was Hundehalter in Bremen wissen müssen

Wer es aufgrund des schönen Wetters versäumt haben sollte, seit dem 15. März ist in Bremen wieder die Leinenpflicht angesagt. (isc)