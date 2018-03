Grippe

Zahl der Grippefälle in Deutschland deutlich angestiegen

Fieber, trockener Husten, Kopfschmerzen und starkes Krankheitsgefühl: Unter den Menschen in Deutschland breitet sich derzeit vermehrt die Grippe aus. In der vergangenen Woche wurden dem Robert Koch-Institut in Berlin bislang 15 188 labordiagnostisch bestätigte Fälle gemeldet, wie aus dem aktuellen Wochenbericht des Instituts hervorgeht. Damit wurde mit Abstand der höchste Wert pro Woche seit Beginn der Grippewelle im Dezember registriert. Die Zahl der Arztbesuche, die der Influenza zugeschrieben werden, liegt laut RKI aber bislang unter dem Niveau der schweren Grippewelle 2016/17.