Zollstreit mit USA: Bundesregierung zeigt sich pessimistisch

Die Bundesregierung zeigt sich pessimistisch, dass der Handelsstreit mit den USA noch rechtzeitig vor der endgültigen Einführung von US-Schutzzöllen auf Stahl und Aluminium gelöst werden kann. Man sei derzeit noch weit von einer vernünftigen Lösung entfernt, sagte Europastaatsminister Michael Roth in Brüssel. Die geplanten US-Schutzzölle beruhten auf dogmatischen und ideologischen Entscheidungen des amerikanischen Präsidenten Donald Trump. Die Abgaben auf Stahleinfuhren und Aluminiumimporte werden nach derzeitigem Stand an diesem Freitag in Kraft treten.