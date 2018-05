Deutschland

Züge rollen nach Unglück in Aichach wieder

Zwei Tage nach dem schweren Bahnunglück im schwäbischen Aichach bei Augsburg sind die Aufräumarbeiten am Unfallort abgeschlossen und die Züge rollen wieder fahrplanmäßig. Die Ermittlungen von Polizei und Staatsanwaltschaft dauern indes an. Es stünden noch Zeugenbefragungen und Vernehmungen an, sagte ein Sprecher. Auch eine Stellungnahme des Gutachters, der die Unfallstelle untersucht hat, steht noch aus. Am Montag war wenige Hundert Meter von dem Aichacher Bahnhof entfernt eine Regionalbahn auf einen stehenden Güterzug geprallt. Zwei Menschen kamen ums Leben.