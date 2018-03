Hessen

Zwei Tote bei Absturz einer Propellermaschine in Hessen

Beim Absturz eines Propellerflugzeugs sind in Südhessen zwei Menschen ums Leben gekommen. Dabei handele es sich nach ersten Erkenntnissen um eine 18-jährige Frau aus der Region und einen Piloten aus der Schweiz, sagte ein Polizeisprecher am Abend. Zum Alter des Piloten machte er noch keine Angaben. Das Leichtflugzeug schlug laut Polizei auf einem Acker bei Bensheim auf. Nach ersten Ermittlungen war die Maschine gegen 15.00 Uhr zu einem Rundflug vom Flugplatz Worms gestartet. Auf Bildern war zu sehen, wie das Flugzeug völlig zertrümmert am Boden lag.