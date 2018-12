Matthias Plachta fällt verletzt für Adler Mannheim aus. Foto: Armin Weigel (dpa)

Der 25 Jahre alte Eishockey-Profi musste wegen eines Bruchs der Mittelhand, den er sich bei der 3:6-Heimniederlage gegen Meister EHC München zugezogen hatte, nach Clubangaben operiert werden.

Plachta war in dieser Saison nach einem Jahr in Nordamerika nach Mannheim zurückgekehrt. Bei seinen acht Einsätzen kam der gebürtige Freiburger auf einen Treffer und drei Assists. Er spielte seit 2006 für die Jungadler und wechselte drei Jahre später zu den Profis des nordbadischen Vereins in der Deutschen Eishockey Liga (DEL). (dpa)