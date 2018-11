Getroffen (dpa)

Mit drei Toren im zweiten Drittel sorgten die Gastgeber vor 3941 Zuschauern für die Vorentscheidung. An allen drei Treffern war Richard Girard beteiligt: Zwei erzielte er selbst, den dritten bereitete er vor.

Hannover hat 18 der vergangenen 22 Spiele verloren. Der ERC schaffte dagegen den siebten Heimerfolg nacheinander und betrieb auch Wiedergutmachung für die 2:6-Pleite am Freitagabend im Derby in Straubing.

In der Tabelle wehrten die Ingolstädter den Angriff der Grizzly Adams Wolfsburg ab. Die Niedersachsen gewannen bei den Kölner Haien mit 6:3. Der Vizemeister fuhr dank drei Treffern im Schlussdrittel den vierten Erfolg in Serie ein. In den vergangenen sieben Partien haben die Wolfsburger immer gepunktet. Die letzte Niederlage hatten sie Mitte Dezember in Ingolstadt kassiert. (dpa)