Zum Saisonauftakt treffen der EHC Red Bull München und die Eisbären Berlin aufeinander. Foto: Andreas Gebert (dpa)

Der komplette Spielplan für die Saison 2018/2019 wird am Montag vorgestellt. Brisant ist am ersten Spieltag zudem das Prestigeduell der Adler Mannheim und der Düsseldorfer EG. Bei der DEG steht zur neuen Saison wieder der langjährige Mannheimer Profi und Trainer Harold Kreis als Coach an der Bande. (dpa)