In einer ausverkauften Eisarena lieferten die Pinguins und die Ice Tigers sich ein packendes Duell. (Adelmann)

Fischtown trägt Trauer: Nach einem packenden Fight mussten sich die Fischtown Pinguins im dritten Spiel der Pre-Play-offs den Nürnberg Ice Tigers in der Overtime mit 2:3 geschlagen geben. Für das Eishockeyteam aus Bremerhaven, das in der Hauptrunde der DEL seine bisher erfolgreichste Saison gespielt hatte, ist die Eiszeit damit beendet, während Nürnberg nun im Viertelfinale auf Adler Mannheim trifft. Die Pinguins verabschiedeten sich indes erhobenen Hauptes von ihren Fans in der wieder einmal ausverkauften Eisarena. Sie hatten einen leidenschaftlichen Auftritt geboten, waren über weite Phasen das bessere Team mit den besseren Chancen, verpassten es aber, nach einer 1:0-Führung den Vorsprung auszubauen.

Die Pinguins mussten in diesem dritten, in diesem entscheidenen Spiel der Serie "Best of Three" abermals gleich sechs Akteure ersetzen, darunter erneut die beiden Führungsspieler, Kapitän Mike Moore und Topscorer Jan Urbas. Hinzu kam der epische Kraftakt am Freitagabend in Nürnberg inklusive der Rückreise per Bus in der Nacht zu Sonnabend. „So schnell kann ein Körper keine neue Kraft auftanken", sagte Pinguins-Trainer Thomas Popiesch. "Wir werden über die Emotionen kommen müssen."

Sommerpause oder Viertelfinale

Für Emotionen rund um die Bande sorgte dabei einmal mehr das treue, lautstarke Publikum in Fischtown. Binnen zwei Stunden war diese Partie am Sonnabend ausverkauft gewesen – es war also angerichtet für diesen Showdown.

Sommerpause oder Viertelfinale? Diese Frage galt es zu beantworten. "In solchen Situationen kennen meine Jungs nur den Tunnelblick", sagte Popiesch. Der Bremerhavener Erfolgstrainer setzte erneut auf die Mentalität seines Team, das am Freitag beim 0:3-Rückstand nach einer Dreiviertelstunde bereits vor dem Aus gestanden hatte, dann aber mit einer unglaublichen Energieleistung noch die Wende erzwungen hatte. Und zwar in Person von Maxime Fortunus, der am Ende der zweiten Overtime in Spielminute 100 das 4:3-Siegtor erzielt hatte und von den Zuschauern deshalb an diesem Sonntag mit Sonderapplaus bedacht wurde.

"Hoch im Norden weht ein rauher Wind", heißt es in der Hymne der Seestädter, die eine gute Viertelstunde vor Spielbeginn eingespielt worden war. Und tatsächlich wehte Nürnberg ein rauher, ein eisiger Wind entgegen. Bremerhaven war von Beginn an tonangebend. Bremerhaven lief, rackerte und kombinierte, als hätte es dieses kräftezehrende Spiel am Freitag nicht gegeben. Defensiv gut gestaffelt und sehr aufmerksam agierend, machten die Pinguins von Beginn an Dampf. Sie brachten die Scheibe wieder und wieder vor das Nürnberger Tor, suchten den Abschluss.

Nehring schießt das 1:0

Waren Chad Nehring und Dominik Uher jeweils noch aussichtsreich gescheitert, so durfte nach einem Konter in der zehnten Minute erstmals gejubelt werden: Alexander Friesen hatte abgelegt auf Nehring, der freie Bahn hatte und den Puck zum 1:0 im Tor versenkte. Und die Pinguins setzten nach, drängten voller Dynamik auf das zweite Tor. Das aber ließ auf sich warten, trotz guter Möglichkeiten auch in Überzahl. Die Bremerhavener Powerplayquote blieb unterirdisch, genau genommen bei null Prozent, sprich: null Torerfolge in dieser Serie gegen Nürnberg.

Das änderte sich auch nach der ersten Drittelpause nicht, als die Pinguins mehr als eine Minute sogar mit 5:3 auf dem Eis standen. Zudem wurde ein vermeintlicher Treffer von Mike Hoeffel nach Videobeweis wegen zu hohen Stocks zurecht nicht gegeben (23.). Doch die Jagd ging weiter. Marc Zengerle, in der Hauptrunde mit 38 Assists bester Passgeber in der DEL, scheiterte ebenso am guten Nürnberger Goalie Niklas Treutle wie auch Brock Hooton und der aufgrund der Personalprobleme erneut zum Verteidiger umfunktionierte Miha Verlic. Letzterer vergab – man ahnt es – gleich zweimal in Powerplaysituationen.

Dieser 1:0-Zwischenstand, er schmeichelte den Ice Tigers, die kaum einmal für Entlastung sorgen konnten. Bremerhaven, von den Fans unaufhörlich angefeuert und angetrieben, lieferte einen leidenschaftlichen Auftritt ab, belohnte sich aber nicht dafür. Und musste überdies dankbar sein, dass der wenig geprüfte Pinguins-Keeper Tomas Pöpperle auf dem Posten war, wenn er gefordert wurde. Doch das ging nicht immer gut: Nach Strafzeit gegen Hoeffels wegen Hakens kam Shawn Lalonde zum Abschluss – und traf zum 1:1 (38.).

Spannendes Schlussdrittel

Ein Treffer, der dem Spielverlauf nicht entsprach, ein Treffer, der Nürnberg aber noch einmal Aufwind gab. Und so war der Grundstein gelegt für ein spannendes Schlussdrittel, in dem es rauf und runter ging. Mal war Bremerhaven im Vorwärtsgang, doch Nehring traf in Überzahl nur das Außennetz (44.). Dann war Nürnberg am Drücker, doch Jason Bast traf nur den Pfosten. Dann lagen Carson McMillon und Mark Zengerle im gegnerischen Tor, doch der Puck blieb außen vor. Und dann Entsetzen in der Eisarena: Nach einem Stellungsfehler von Patrick Alber stand Thomas Gilbert blank – und brachte die Ice Tigers in Führung (50.).

Jetzt hieß die Devise: offenes Visier. Die Halle stand wie eine Wand hinter den Pinguins, die noch einmal letzte Kraftreserven mobilisierten, zwischendurch aber auch noch Strafen gegen Albers und Uher zu überstehen hatten (52./54.). Marc Zengerle scheiterte an Treutle, die Zeit lief gegen die Pinguins. Trainer Popiesch nahm den Goalie vom Eis, brachte für die letzten 136 Sekunden einen sechsten Spieler. Alles oder Nichts –und das Risiko wurde belohnt. Es waren noch 29 Sekunden auf der Uhr, da traf Alexander Friesen zum umjubelten 2:2 und erzwang den Gang in die Overtime.

Standing Ovations

Overtime, da wurden Erinnerungen wach an Freitagabend. Die Eisarena wurde zum Tollhaus. Auf den Sitzen hielt es niemanden mehr. Es wurde gesungen, geklatscht. Unaufhörlich. Und unten auf dem Eis wurde gekämpft. Diesmal allerdings nur 3:36 Minuten lang – dann traf Dane Fox für Nürnberg zum 3:2. Schluss. Aus. Vorbei.

Doch die Fans schüttelten sich nur kurz. Dann gab es Standing Ovations und Gesänge für ihr Team, das wie an einer Perlenkette aufgereiht an der Blauen Linie stand. Mit hängenden Köpfen lauschten die Spieler den Anfeuerungen, dann verabschiedeten sie sich mit einer Ehrenrunde von den Fans.