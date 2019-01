Nach dem Auftakterfolg in München wollen die Fischtown Pinguins heute wieder jubeln. (dpa)

In Bremerhaven herrscht momentan Ausnahmezustand. Wo man sich auch aufhält, beim Bäcker, Friseur oder am Postschalter, derzeit sind fast alle der mehr als 100 000 Bewohner Eishockey-Fans. Sie stehen uneingeschränkt hinter den FischtownPinguins. Jeder Sieg der Eishockey-Cracks macht auch die Menschen in dieser Region ein Stück stolzer.

Nach dem sensationellen 4:3-Auswärtserfolg im ersten Play-off-Viertelfinalspiel gegen Titelverteidiger EHC München hat die Euphorie einen vorläufigen Höhepunkt erreicht. Mit mutigem Eishockey haben sie sich eine hervorragende Ausgangsposition für das zweite Spiel erarbeitet. An diesem Freitagabend haben sie den großen Vorteil, quasi mit einem Mann mehr auf dem Eis stehen zu können. Die Unterstützung wird bombastisch sein, die Halle sich in einen Hexenkessel verwandeln. In der mit 4647 Zuschauern restlos ausverkauften Eisarena steht der klare Titelfavorit aus München in der Best-of-Seven-Serie damit richtig unter Zugzwang.

So kann man die Spiele sehen

Wer sich das Spiel der Pinguins live im Fernsehen ansehen will, muss dabei einige Dinge beachten. Der Fernsehsender Sport1 überträgt nur eine DEL-Partie pro Spieltag, am heutigen Freitag ist dies das Aufeinandertreffen zwischen Mannheim und Ingolstadt, am Sonntag das Duell zwischen Wolfsburg und Berlin. Als Medienpartner der DEL überträgt die Telekom jedoch alle Partien live. Telekomkunden mit einem Laufzeitvertrag und Internetzugang können alle Partien live im Fernsehen, am PC, dem Tablet oder dem Smartphone sehen. Dafür müssen sie das Telekom Paket Eishockey buchen, das in den ersten 24 Monaten kostenlos ist und anschließend 4,95 Euro im Monat kostet.

Alle anderen Sportfans, die keine Kunden der Telekom sind, können online ein Abo für 9,95 Euro pro Monat im Jahresabo abschließen. Sportfans, die das Paket nur monatlich buchen wollen, müssen 14,95 Euro monatlich zahlen.

Die Spiele können anschließend direkt über die Homepage der DEL unter www.del.org angesehen werden.