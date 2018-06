(Frank Thomas Koch)

Meine ersten Versuche von drei auf zwei Räder umzusteigen, die sind verdammt lang her.... Als Kind bin ich damals in meinem Heimatdorf zunächst auf dem Hof meiner Eltern gefahren. Meistens war mein Opa dabei, der mir das Fahrradfahren auch beigebracht hat.

Aktuell habe ich in Bremen leider nur das Dienstrad des Rathauses. Und eins steht noch in Berlin in der Landesvertretung, aus meiner Zeit als Bundestagsabgeordneter. Wenn ich dort bin, nutze ich das Fahrrad noch ab und an.

Der war leider erst vor kurzem, zu Weihnachten im letzten Jahr wurde mir das Fahrrad gestohlen. Wiedersehen werde ich es aber wahrscheinlich nicht. Ich habe es zwar bei der Polizei codieren lassen und den Diebstahl auch zur Anzeige gebracht, aber die Ermittlungen wurden eingestellt. Seitdem bin ich noch nicht dazu gekommen, mir ein neues Fahrrad zu kaufen und deshalb mit dem Dienstrad unterwegs.

Früher bin ich häufiger von Bremen nach Bremerhaven gefahren, von der Innenstadt aus über Bremen-Nord und dann an der Weser entlang. Das fand ich immer ganz wunderbar. Die Strecke war damals zwar noch nicht durchgehend gut befahrbar und man musste öfter mal vom Fahrrad absteigen. Besonders gut hat mir aber die abwechslungsreiche Landschaft gefallen. Natürlich ist alles flach, aber man fährt schön am Deich entlang, kommt an der Fähre vorbei, usw. Die Tour hat alles, was Fahrradfahren attraktiv und spannend macht. Und man lernt Bremen von der Innenstadt bis hoch nach Farge mal auf eine andere Art kennen. Mir hat das sehr gut gefallen, die ganze Strecke von der Fahrradseite aus zu erkunden. Eine solche Tour habe ich schon lange nicht mehr gemacht, hätte aber wieder mal Lust dazu.

Ich fahre ja keine Radrennen, aber Erfolge hat man beim Fahrradfahren ja fast täglich, immer wenn einem der frische Wind um die Nase weht. Und nicht zu vergessen das gute Gefühl, sich durch das kräftige Treten in die Pedale ordentlich bewegt zu haben.

Ich hatte immer Tourenräder, wie man sie in Bremen gerne fährt und die auch in der Lage sind, das Kopfsteinpflaster gut wegzustecken.

Meine Lieblingsstrecke in Bremen führt vom Weserstadion weiter an der Weser entlang in die Überseestadt hinein. Das finde ich immer wunderbar: das Grün am Osterdeich, an der Schlachte vorbei und dann radelt man direkt hinein in unsere tolle neue Überseestadt. Dort hat man dann auch richtig dieses Feeling von Hafengeschichte und Weite.

An meinem jetzigen Fahrrad klebt natürlich ein wunderschönes Bremer Wappen.

Am häufigsten fahre ich von Zuhause ins Rathaus und zurück. Nachdem mein Fahrrad gestohlen wurde, laufe ich aber meistens zu Fuß. Und das Dienstrad nutze ich derzeit natürlich nicht allein. Das ist wie ein Leihfahrrad, mit dem jeder Beschäftigte des Rathauses fahren kann. Ab und an fahre ich auch damit nach Hause. Sobald ich wieder ein eigenes Rad habe, werde ich wahrscheinlich wieder täglich damit herkommen. Darauf freue ich mich auch schon, wieder regelmäßiger Fahrradfahren.

Da muss ich ungefähr zehn Jahre alt gewesen sein. Ich war auf dem Weg zur Schule und musste wie immer den einzigen Berg weit und breit hinunter fahren. Das war der normale Weg zu meiner Schule in Nienburg. Ich hatte schon ziemlich Geschwindigkeit, wie man Berg runter eben Geschwindigkeit hat, etwa 25 bis 30 Stundenkilometer. Dann hat sich leider die Vorderbremse gelöst und ist in die Speichen des Vorderrads gekommen. Das hat mir eine Gehirnerschütterung beschert und eine Woche schulfrei.

... ausdauernd, aber mit großer Freude dabei und genießen Luft und Land.

… ich da die Bewegung in den Alltag einbeziehen kann und dabei doch häufiger auch auf dem Weg noch jemanden treffe und ins Gespräch komme.

… sehr schön und im Gegensatz zu anderen Großstädten, ich habe den Fahrradverkehr zum Beispiel in Berlin hautnah erlebt, ein wahres Paradies.

Zur Person

Carsten Sieling

ist seit 15. Juli 2015 Bürgermeister und Präsident des Senats der Freien Hansestadt Bremen. Zuvor hat er die Interessen des kleinsten Bundeslandes im Bundestag in Berlin vertreten.