Daniel Schnier hat 18 Fahrräder. Sein Klapprad fährt er besonders häufig. (Christina Kuhaupt)

muss mit sechs Jahren gewesen sein, Minden/Ostwestfalen. Ich weiß noch, dass es ein Regentag war. Mein Großvater setzte mich einfach auf ein silbernes BMX-Rad und sagte: "Nun fahr mal los." Das war schrecklich.

Ich bin ja Mitglied der Bremer Klapprad-Armee (BKA) und deshalb einem gewissen Gruppenzwang ausgesetzt. Meistens bin ich deshalb mit meinem Moulton Standard F-Frame aus dem Jahr 1965 unterwegs. Das ist zwar kein Klapprad, sieht aber so ähnlich aus. Habe ich übers Internet aus England bekommen, Tengu-Bike in Bremen hat es dann restauriert. Das Rad fährt sich einfach toll, auch weil es hinten eine Gummifederung hat. Man ist übrigens auch recht schnell damit und fühlt sich obendrein sehr sicher.

Eine der schönsten Touren war bestimmt ein Trip durch Groningen und umzu im Jahr 2011. Ich war fasziniert von den Fahrradstraßen, die es dort gibt. Fahrräder konnte man da total einfach leihen. Als größten persönlichen Erfolg möchte ich für mich in Anspruch nehmen, St. Andreasberg überlebt zu haben. 25 Prozent Steigung! Das ist schon ein anderer Schnack als Dangast mit Rückenwind.

Ich habe ja insgesamt 18 Räder, da ist über die Jahres einiges zusammengekommen. Darunter sind zum Beispiel ein Holland-Rad von Gazelle, einige teilbare Räder, ein altes Rabeneick und ein Koga Miyata in Gold-Metallic-Ausführung. Darauf sehe ich aus wie ein Zirkusbär. Was ich auch nicht missen möchte, ist unser Nihola-Familienrad. Ein Dreirad, da sind 100 Kilo Ladung kein Problem.

ist schon zwanzig Jahre her. Ich lebte damals in einem Haus in einer WG und hatte mein Stadtrad in einem Kellerraum eingeschlossen. Tja, und dann war es eines Tages weg.

Am liebsten fahre ich den Klassiker Bremen-Bremerhaven, gern auf beiden Weserseiten und auch mal ein bisschen zickzack via Harriersand und von dort erst mal ein Stückchen zurück. Was auch schön ist: Die Strecke Neustadt-Lemwerder und dann weiter nach Vegesack. Seit die Strecke auf der linken Weserseite zwischen dem Ochtumsperrwerk und Lemwerder so wunderbar angelegt ist, muss man am Schluss nicht mehr diesen ollen Holperweg am früheren Dasa-Flughafengelände vorbeifahren. Übrigens: Am Ochtumsperrwerk steht am Wochenende oft eine Bude mit ziemlich leckeren Fischbrötchen. Absoluter Geheimtipp!

Da kann ich mit nichts aufwarten. So‘n Blumengestrüpp am Lenker brauche ich nicht. Bin Purist.

Das ist der Arbeitsweg von mir zu Hause in Huckelriede zum Könecke-Gelände in Hemelingen, wo das Autonome Architekten-Atelier ansässig ist. Lohnt sich übrigens, da mal vorbeizuschauen.

Mir selbst ich eigentlich noch nichts passiert, aber ich bin mal meinem Freund Andreas stumpf über den Kopf gefahren. Da war ich vielleicht zehn Jahre alt oder so. Der Mann lebt aber noch. Nach dem Crash saßen wir erst mal eine halbe Stunde im Gras, um uns von dem Schreck zu erholen und den Adrenalinschub abklingen zu lassen.

... todesmutige Antidrogenhelden im Bremer Straßenverkehr. Und sie sind ja oft auch Zugfahrer. Ein Klapprad kann man wunderbar in Züge oder Straßenbahnen mitnehmen und andernorts weiterfahren.

… es in der Stadt tatsächlich die schnellste Art ist, voranzukommen. Nebenbei trifft man als Radfahrer noch viele Menschen. Und man verbrennt kein Öl.

… echt eine Katastrophe. Es gibt kaum Fahrradwege, und die wenigen, die es gibt, sind in einem gruseligen Zustand. Je weiter man sich vom Stadtkern entfernt, desto schlimmer wird es. Fahren Sie mal von Woltmershausen nach Blumenthal. Da müssen Sie fünf Stunden und drei Achsbrüche einplanen.

Zur Person

Daniel Schnier

ist Diplom-Ingenieur der Fachrichtung Architektur und einer der Köpfe des Autonomen Architektur-Ateliers und der Zwischenzeitzentrale (ZZZ), die unter anderem auf dem ehemaligen Könecke-Gelände in Hemelingen ein preisgekröntes Zwischennutzungsprojekt realisiert hat.