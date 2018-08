Das war an meinem vierten Geburtstag. Davon gibt es sogar noch Bilder. Ich habe mein erstes Fahrrad bekommen und war ganz stolz. Ich weiß gar nicht mehr, ob es neu war oder nicht. Für mich war es einfach nur – wow, ich habe ein Fahrrad. Da wurde gleich den ganzen Tag lang geübt. Später bin ich viel zur Schule gefahren und auch weite Strecken. Ich erinnere mich daran, dass wir Kinder ganz klassisch im Sommer alles mit dem Fahrrad gemacht hatten. Das hatte eine wahnsinnige Freiheit gegeben.

Nachdem mein letztes Fahrrad geklaut wurde, fahre ich jetzt ein Hollandrad. Ich mag es sehr gerne. Früher gehörte es der Oma. Die fährt jetzt ein Elektrorad. Mein Mann hatte das Hollandrad für mich umgerüstet und rundum erneuert. Darauf sitzt man gerade und stabil. Ich finde, ein Hollandfahrrad ist was sehr Ehrliches.

Irgendwann sind wir mit den Kindern zusammen in die Wesermarsch gefahren. Das war ein Traum. Wir haben Melkhäuser besucht und in Heuhotels übernachtet. Vor drei Jahren habe ich eine Weserberglandtour mit meinem Mann gemacht. Da war überhaupt nichts los und die Weser entlangzufahren ist wunderschön. Ich mag es, unterwegs zu sein, man kann sich gut unterhalten, aber auch mal in Ruhe lassen.

Ich habe große Geschwister, deswegen hatte ich immer gebrauchte Fahrräder. Uns wurde das Verständnis vermittelt – pfleg das, achte darauf. Aber es ist ein Gebrauchsgegenstand, mit dem man unterwegs ist. Kurz nachdem ich nach Bremen kam, hatte ich mir das erste Mal ein neues Rad gekauft. Da war mein Sohn so zwei Jahre alt und ich konnte ihn in einem Sitz mitnehmen und da war wieder dieses Gefühl – ich bin frei! Dieses Fahrrad hatte ich mir selbst zusammengestellt. Es war puristisch, reduziert und sehr schön.

Vor etwa vier Jahren wurde dieses tolle Fahrrad mir leider geklaut.

Die Humboldtstraße ist eine wahnsinnig schöne Straße, durch die ich sehr gerne fahre. Da muss ich auch total häufig lang. Ich fahre auch gerne nach Findorff und Walle raus. Vor allem wenn es wassernah ist.

Ich bin eher puristisch und mag es reduziert. Irgendein Gedöns muss da nicht dran sein. Der Korb ist aber Verpflichtung. Den Rattankorb habe ich zum Beispiel, seitdem mein altes Fahrrad geklaut wurde. Den würde ich als Schmuck bezeichnen und der ist für mich funktional gut. Außerdem ich habe eine Halterung für das Handy, damit ich auch mal mit GPS fahren kann. Ich reise viel und bevorzuge es, mir in anderen Städten ein Fahrrad zu nehmen. Dafür ist das praktisch.

Insgesamt bin ich in Bremen wohl am häufigsten über den Stadtwerder gefahren. Die Strecke ist sehr schön. Ich hatte ganz lange in der Neustadt gearbeitet und im Geteviertel gewohnt. In der Zeit habe ich total gerne die Fähre genommen, wobei das natürlich auch ein Luxus ist. Als die Kinder kleiner waren, hatten wir sogar eine Familienkarte für die Fähre.

Ich habe total viel Glück und keine großen Fahrradunfälle gehabt. Vor einigen Wochen bin ich aber beim Anhalten mit dem Fahrrad an der Bürgersteigkante weggerutscht und bin auf den Ellenbogen gefallen. Den habe ich mir dann gebrochen. Das war schon sehr schmerzhaft.

... bodenständig. Ich selbst bin auch total bodenständig. Das ist so eine gerade Sache – man sitzt aufrecht und hat eine gute Haltung drauf. Ich kenne eigentlich nur glückliche Menschen mit einem Hollandrad.

... ich den Kopf frei kriege und Sport dadurch mache. Sonst bin ich überhaupt kein sportlicher Mensch. Mit dem Fahrrad schaffe ich es, mich zu bewegen. Und ich mag den Ortswechsel zwischen Büro und Zuhause – das ist ein gutes Abschalten. Für mich ist es Inspiration, durch die eigene Stadt zu fahren. Das Rad hat für mich aber auch Nutzen, einfach als Fortbewegungsmittel. Ich fahre sehr viel und das bekommt mir gut.

... sehr angenehm. Ich finde, bei schönem Wetter merkt man, dass viel mehr Leute aufs Rad kommen. Mal eben schnell anhalten, noch was einkaufen, jemanden treffen – Fahrradfahren ist viel kommunikativer als Autofahren. Und das macht auch Spaß an Bremen. Unsere Straßenführung ist allerdings oft noch so, dass Fußgänger, Autofahrer und Fahrradfahrer sich gegenseitig den Raum klauen. Bremen hängt noch hinterher, den Verkehr entsprechend neu zu lenken. Von anderen Städten könnte man viel lernen, von Groningen etwa oder Kopenhagen. Ich würde mir wünschen, dass man da etwas mutiger rangeht und schneller in der Umsetzung wird.

Zur Person

Susanne von Essen

Die studierte Ethnologin ist Gesellschafterin der Kreativfirma Sternkultur und hat sich auf Formatentwicklung im Kulturbereich spezialisiert. So übernahm sie die künstlerische Leitung der Breminale und veranstaltete diese bis 2017. Heute unterstützt die 46-Jährige andere bei der Konzeption von Kulturveranstaltungen und Festivals. Außerdem engagiert sie sich im Vorstand der Vereine autofreier Stadtraum Bremen und Clubverstärker Bremen.