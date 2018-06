(Frank Thomas Koch)

Das muss 1967 gewesen sein. Auf dem ersten Fahrrad konnte ich jedenfalls nicht sitzen, das weiß ich noch. Ich war das jüngste von drei Kindern, und wir hatten da so ein Damenrad, das zugleich Familienrad war. Ein paar Jahre später – ich meine, es war 1971 – bekam ich dann eines von diesen Bonanza-Rädern mit solch hohen Lenkern. Das war für mich das Allergrößte!

Da muss ich zwei nennen. Zur Arbeit fahre ich mit einem Peugeot Trekking-Fahrrad, ein prima Stadtrad, auf das man sich auch mit Anzug und Krawatte setzen kann. Außer Dienst, wenn es mich zum Beispiel mal zum Eisessen ins Blockland zieht, nehme ich gern das Koga-Miyata Flyer, einen Stahlrenner von wirklich hoher Qualität. Das ist ein niederländischer Hersteller, den es seit den Siebzigerjahren gibt.

Wir haben über mehrere Jahre in England Urlaub gemacht, und zwar in den Midlands, die von Kanälen durchzogen sind. Dort entlang zu fahren, fand ich immer großartig. Ich erinnere mich auch gern an Touren in der Bretagne. Da war dann das Koga-Miyata dabei. Wenn es an einigen Stellen zu unwegsam wurde, konnte man das einfach über die Schulter nehmen.

Als ich an der Uni Saarbrücken studierte, habe ich mal ein Hercules-Rennrad aus dem Sperrmüll gezogen und wieder fit gemacht. Das hatte eine Sechs-Gang-Schaltung. Ich bin mit diesem Fundstück viel unterwegs gewesen, natürlich zur Uni, aber auch auf Touren entlang der Treidelpfade an der Saar. Das war wirklich ein supergutes Gebrauchsfahrrad.

Extrem ärgerlich. Ich hatte wohl zu sehr darauf vertraut, dass wir in Findorff noch auf'm Dorf leben. Aber ganz so ist es eben leider nicht. Letztes Jahr ist in mein Gartenhäuschen eingebrochen worden, und da haben die Diebe richtig was rausgeschleppt. Gleich drei Räder waren futsch: Das Koga-Miyata meines Sohnes, ein Torpedo-Rennrad und ein Stadtfahrrad. Das hat sich für die gelohnt.

Eigentlich das Blockland, nur nicht sonntags und bei gutem Wetter, denn dann hat so ziemlich jeder die gleiche Idee, und die Wege sind dann voll mit Leuten. In so einer Wolke von Leuten unterwegs zu sein, ist dann nicht so mein Fall. Ich kurve auch ganz gern auf dem Stadtwerder rum. An der Wilhelm-Kaisen-Brücke beim Kwadrat rein und dann durch bis zur Erdbeerbrücke – das ist eine nette kleine Tour, wie ich finde. Wenn man ins niedersächsische Umland fährt, ist aus meiner Sicht die Strecke nach Worpswede und Fischerhude am reizvollsten.

An meinen Rädern werden Sie keinen Schnickschnack finden. Man kann einzelne Standardteile durch hochwertigere Komponenten ersetzen, aber das ist ja was anderes als Schmuck. Bei den Klingeln bevorzuge ich ein ganz simples Modell, das nur einen Drahtbügel zum Klingeln hat.

Beruflich vom Weidedamm bis in mein Büro an der Bürgerweide. Für die Distanz brauche ich ungefähr acht Minuten. Na, und in der Freizeit ist es wohl die Blocklandstrecke vom Haus am Walde über Kuhsiel, Dammsiel und den Hof Kaemena bis zur Müllverbrennungsanlage.

Gott sei Dank war da nie etwas wirklich Übles, ich habe mir beim Radfahren noch keine ernsthaften Verletzungen zugezogen. Aber vor ein paar Jahren bin ich mal direkt vor dem Rathaus in die Straßenbahnschienen geraten und habe mich da lang gemacht. Als ich wieder hoch kam, sah ich mit Schlips und Anzug einigermaßen derangiert aus.

... Menschen, die ältere Technik schätzen und denen es Freude macht, so etwas zu erhalten.

… es eine Mischung aus Erlebnis und körperlicher Betätigung ist.

… angenehm und infrastrukturell gut vorbereitet. Wer das nicht glaubt, der soll mal nach Saarbrücken gehen und sich anschauen, auf welche Bedingungen Fahrradfahrer dort treffen. Natürlich gibt es auch im Bremer Radwegenetz ein paar Stellen, die nicht ganz so toll sind. Aber sich darüber zu beklagen, ist wirklich Jammern auf hohem Niveau. Ich kann das Gemecker über Bremens Radwege echt nicht hören.

Zur Person

Hans Peter Schneider

ist Chef der Veranstaltungsgesellschaft, zu der neben der Messe Bremen und der ÖVB-Arena auch der Großmarkt und der Ratskeller gehören. Der 57-Jährige stammt aus dem Saarland.