(Frank Thomas Koch)

An meinen ersten Radfahrversuch kann ich mich nicht mehr erinnern. Ich glaube, ich hatte zuerst noch Stützräder am Hinterrad. Ich habe meine ersten Runden mit der Hilfe meiner Mutter in den Straßen von Frankfurt gedreht, wo ich aufgewachsen bin. Da waren die Straßen frisch asphaltiert, man konnte gut fahren. Besser erinnern kann ich mich an die Zeit danach, als man geübt hat, kleine Kunststücke auf dem Rad zu machen und zum Beispiel freihändig zu fahren.

Das ist ein altes Biria-Rad. Diesen Fahrradhersteller gibt es heute nicht mehr, die Firma ist pleite gegangen. Biria ist der Nachname eines iranischstämmigen Unternehmers, der eine Fahrradfirma in Heidelberg gegründet und zwei ostdeutsche Firmen aufgekauft hat. Später hat er die ersten Lastenräder für die Post produziert. Mein Fahrrad habe ich mir nach dem Ende meines Studiums stolz von meinem selbst verdienten Geld gekauft. Seitdem hege und pflege ich es. Es ist schon zweimal mit mir umgezogen und hat den Kindersitz meiner Tochter getragen. Dieses Rad ist ein Stück meines Lebens und hat alles mitgemacht. Mittlerweile ist bis auf Speichen und Rahmen fast alles einmal ausgewechselt worden. Von dem Geld, das ich hinein gesteckt habe, hätte ich mir wahrscheinlich schon zweimal ein neues Rad kaufen können, aber ich erhalte gerne Dinge.

Eine schöne Tour, die ich machen wollte, entwickelte sich später zu meinem schlimmsten Erlebnis. Ich wollte eine Radtour durchs Blockland machen. Erst unterwegs habe ich gemerkt, dass Himmelfahrt war, also Vatertag. Das Blockland war voll mit saufenden Männern, die mit ihren Bollerwagen unterwegs waren. Und auf den Wegen war alles voller Scherben. Ich habe es aber geschafft, mit heilen Reifen wieder zuhause anzukommen, ich hatte unplattbare Reifen.

Auf meine Kinderfahrräder folgten zwei Peugeot-Räder, Stadträder mit doppelter Stange. In Berlin habe ich noch ein altes Diamant-Damenrad stehen, einen richtigen City-Hopper. Ich pendele zwischen Berlin und Bremen und habe in beiden Städten ein Rad.

Mir ist tatsächlich noch nie ein Fahrrad gestohlen worden. Und dass, obwohl in Bremen ja offenbar unglaublich viele Fahrräder geklaut werden. In meinem Umfeld wurden schon zuhauf Fahrräder gestohlen, aber ich hatte bisher Glück. Dabei stelle ich mein Rad schon mal kurz unabgeschlossen vor der Tür ab, wenn ich zum Bäcker gehe.

In Bremen fahre ich sehr gerne an der Weser entlang. Hier in der Stadt ist mein Radius meist relativ beschränkt, aber wenn ich mal nach Hemelingen an der Weser entlangfahre oder von der Neustadt zum Lankenauer Höft, dann genieße ich den weiten Blick über das Wasser.

Das ist mein Hütchen für den Sattel: Ich habe einen bunten Sattelschutz, der vor allem das Gesäß vor dem nassen Sattel schützt, denn der Gummisattel ist unten an der Seite aufgeplatzt und speichert nun Regenwasser. Der Sattelschutz trägt das Logo der Berliner Verkehrsbetriebe, das ist eine Erinnerung an Berlin, wenn ich in Bremen bin.

Sehr oft fahre ich die Strecke vom Flüsseviertel in der Neustadt, wo ich wohne, bis zur Arbeit in der Schwankhalle. Ich kann schön entspannt am Deich Richtung Werdersee entlang fahren oder über den turbulenteren Buntentorsteinweg mit Straßenbahnen. Ob ich die eine oder die andere Strecke wähle, hängt meist davon ab, ob ich auf dem Weg noch beim Bäcker vorbeifahre.

Ich hatte zum Glück bisher keine schlimmen Unfälle. Ich hatte mehrere kleine Stürze, die vielleicht ein bisschen der Leichtsinnigkeit geschuldet waren. Ich bin einmal im Dunkeln über einen Waldweg gefahren und habe drei Stufen nicht gesehen, die da auf dem Weg waren. Ich bin wie über eine Rampe geflogen und habe mir den Lenker aufs Knie gehauen, das war sehr unangenehm. Ich hatte eine Schürfwunde am Knie und konnte ein paar Tage lang keine Hose anziehen, aber das war nicht dramatisch.

... Menschen, die gerne schnell und sicher fahren, aber dabei eine gewisse Robustheit und Flexibilität brauchen. Ein Rennrad hat einen gewissen Fetischcharakter, man ist sehr schnell, kann damit aber damit eben auch nicht überall fahren, auf Kopfsteinpflaster hat man zum Beispiel ein Problem. Auf den Cityrädern dagegen sitzt man sehr aufrecht und ist deutlich langsamer unterwegs. Das Trekkingrad ist irgendwo dazwischen, es ist ein Rad für Pragmatiker.

... ich an der Luft bin, alleine unterwegs bin, mich bewege und schnell bin. Ich hasse es, in öffentlichen Verkehrsmitteln unterwegs zu sein und doppelt oder dreifach so lange zu brauchen, um von A nach B zu kommen. Dann auch noch gedrängt im Berufsverkehr, mit anderen Leuten eingepfercht zu sein – das ist mit das Schlimmste, was mir passieren kann. Und deshalb mag ich es, individuell auf dem Rad unterwegs zu sein und das Wetter zu spüren.

... sehr entspannt. Die Radwege, die ich nutze, sind vorhanden und gut. Und ich habe den Eindruck, dass Autofahrer hier zumindest ansatzweise auf Radfahrer achten. In Berlin fahren alle wild drauflos, man muss seine Augen überall haben. Verkehrsregeln schützen dich nämlich in der Hauptstadt nicht. In Bremen nehmen die Verkehrsteilnehmer meistens mehr Rücksicht aufeinander. Und hier gibt es nicht so viele Touristen, die unsicher und im Schneckentempo auf den Straßen unterwegs sind. In Berlin gibt es radelnde Touristenhorden mittlerweile zuhauf, das kann schon nerven. Ich fahre in Bremen sehr gerne und habe das Gefühl, hier sicher fahren zu können.

Zur Person

Pirkko Husemann

ist gebürtige Frankfurterin und Leiterin der Schwankhalle Bremen. Die 43-jährige promovierte Theaterwissenschaftlerin leitete die Tanzsparte beim Berliner Theaterkombinat Hebbel am Ufer und lehrte an verschiedenen Universitäten, bevor sie 2015 nach Bremen kam. Sie lebt in Berlin und Bremen.