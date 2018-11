Staatsrat Ekkehart Siering stellt sein Brompton Faltrad vor. (KARSTEN KLAMA)

Das erste Mal auf zwei Rädern

Ich weiß noch, dass es auf einem etwas abschüssigen Kirchenparkplatz in Solingen war. Auf einem grünen Rad, meine älteren Geschwister hatten darauf Jahre zuvor schon ihre ersten Meter zurückgelegt. Mein Vater hielt mich ein Stück weit, und dann ging‘s irgendwie los. Natürlich hatte auch ich beim Lernen öfter mal aufgeschlagene Knie, aber dann klappte es.

Für die Fahrten zur Arbeit benutze ich ein Faltrad der Marke Brompton. Das nehme ich auch öfter im Kofferraum meines Dienstwagens mit, wenn ich in anderen Städten unterwegs bin. Total tolles Teil, es lässt sich rasend schnell zusammenbauen. Ansonsten habe ich noch ein Rennrad und ein Tourenrad mit 18 Gängen und Hydraulikbremse. Aber diese Ausstattung ist ja heute nichts Besonderes mehr.

Ich habe mal eine sehr schöne Tour mit meiner Frau in Tschechien gemacht. Auf dem Rückweg nach Deutschland haben wir dann allerdings zwischendurch geflucht, denn der Weg, den wir uns ausgesucht hatten, stellte sich als Crossbike-Strecke heraus. Da mussten wir unsere Räder erst mal ein paar Kilometer auf dem Buckel schleppen. Schön war auch eine Tour auf dem Donauradweg mit meiner Tochter, wenn man vom allerletzten Teil einmal absieht. Als wir in Budapest ankamen, war sie so erschöpft, dass sie ihr Rad in die Ecke warf und sich weigerte, auch nur noch einen einzigen Meter weiterzufahren (lacht). Abraten möchte ich vom sogenannten Ostseefernradweg in Polen. In Wahrheit ist das eine viel befahrene Landstraße. Auch dort bin ich mal mit meiner Tochter unterwegs gewesen. Mir war klar: Wenn jetzt hinter dir ein Laster hupt, kannst du eigentlich nur noch in die Berme springen.

Vor meinem jetzigen Tourenrad, einem T 600, besaß ich schon eines vom gleichen Hersteller, der Fahrradmanufaktur Bremen. Ein T 100. Davor ein No-name-Mountainbike.

Ich bin da jetzt schon längere Zeit verschont geblieben. Während meiner Zeit in Berlin ist mir mal vor 20 Jahren ein Rad gemopst worden, aber das war nix Dolles, der Schaden hielt sich in Grenzen. Hier in Bremen setze ich auf effektive Schlösser. Bisher ist mir nichts abhanden gekommen – toi, toi, toi.

Am liebsten kurve ich in der Freizeit durch unser schönes Blockland. Wenn ich bei mir zu Hause losfahre, weiß ich eine Strecke, die insgesamt wohl rund 30 Kilometer lang ist. Dabei kann man prima abschalten.

Ich habe weder ausgefallenen noch sonst irgendwelchen Schmuck am Rad. Eine Werder-Raute am hinteren Schutzblech muss genügen.

Morgens vom Peterswerder die Weser entlang ins Büro an der Schlachte und abends zurück. Eine Tour ist rund zweieinhalb Kilometer lang. Mit anderen Verkehrsmitteln würde man viel mehr Zeit brauchen.

Mir ist glücklicherweise im Verkehr noch nichts Ernstes zugestoßen, aber seit einiger Zeit benutze ich trotzdem grundsätzlich einen Helm. Mir hat ein sehr schwerer Unfall einer Freundin zur Mahnung gereicht. Sie ist durch die Folgen partiell erblindet. Das war auch für mich ein Einschnitt. Inzwischen ist es mir in Fleisch und Blut übergegangen, den Helm aufzusetzen, bevor ich in die Pedale trete. Das ist ganz ähnlich wie beim Autofahren. Da überlegt man ja auch nicht lange hin und her, ob man sich anschnallt. Man macht es einfach, damit man sicher ans Ziel kommt.

... schnell, flexibel und effektiv.

… es in der Stadt die schnellste und vermutlich auch die gesündeste Fortbewegungsmöglichkeit ist. Außerdem hilft es morgens, um sich auf den Tag einzustellen und abends, um runterzukommen.

… tja, wie soll ich mich ausdrücken: Bremen hat viele Fahrradwege, aber es gibt welche, da wechsele ich echt lieber auf die Straße.

Zur Person

Ekkehart Siering

ist seit 2015 Staatsrat in der Bremer Wirtschaftsbehörde. Der gebürtige

Gelsenkirchener studierte Jura und kam über berufliche Stationen in der

Senatskanzlei und der Finanzbehörde in das Haus von Senator Martin

Günthner (SPD).