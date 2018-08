Das erste Mal auf zwei Rädern

Da war ich etwa fünf Jahre alt, glaube ich. Ich bin in Essen aufgewachsen und hatte vor der Haustür einen Marktplatz, auf dem man gut üben konnte. Es lief ganz klassisch ab: Mein Vater hat mich angeschubst und mir langsam das Fahren beigebracht.

Das aktuelle Fahrrad

Ich fahre aktuell ein Hollandrad und natürlich mein BMX-Rad. Es ist etwa 1,5 Jahre alt und komplett nach meinen persönlichen Bedürfnissen selbst zusammengestellt. Das Hollandrad nehme ich für normale Fahrten, das BMX-Rad ist für mich ein Sportgerät. Die Jahre, in denen ich ausschließlich BMX fuhr, sind aber vorbei.

Dass ich immer noch BMX fahre. Mit acht Jahren hatte ich mein erstes BMX. Es war ziemlich schnell klar, dass das mein Ding ist. Es gibt nicht mehr viele aktive Fahrer mit 40. Aber die Szene in Bremen hat einen relativ hohen Altersdurchschnitt.

Die Vorgängermodelle

Davor hatte ich jede Menge andere BMX-Freestyle-Räder. Der Verschleiß ist hoch, wenn man täglich damit fährt. Zu meinen besten Zeiten habe ich etwa zwei Räder im Jahr verbraucht. Gabel, Vorderrad – irgendetwas geht immer kaputt, wenn man es viel benutzt. Mittlerweile halten meine Räder aber länger durch. Es ist ein stetiger Wechsel der Einzelteile. Meine aktuelle Kurbel jedoch ist schon zehn Jahre alt und will partout nicht kaputt gehen – das spricht für den Hersteller.

Das war vergangenes Jahr im Sommer. Ich habe mein Rad vor einem Kiosk abgestellt und nicht angeschlossen. Ich wollte nur kurz reingehen und ein Bier holen, und dann war es weg. Es war ein uraltes Hollandrad, das ich für solche Fahrten genutzt habe. Wer auch immer es geklaut hat, wird nicht viel Spaß damit gehabt haben.

Am liebsten fahre ich im Skatepark am Schlachthof in Findorff, definitiv. Der liegt direkt gegenüber von meinem Laden. Wir bauen die Holzrampen darauf selber so, wie wir es haben möchten. Das ist der Skatepark Nummer eins für mich, seit ich in Bremen wohne. Und das sind mittlerweile schon 18 Jahre.

Mein Fahrrad soll clean bleiben. Accessoires haben an einem BMX-Rad nicht viel verloren. Das schönste Accessoire an meinem Rad bin ich (lacht).

Die am häufigsten gefahrene Strecke

Der Arbeitsweg. Von Woltmershausen bis zum Laden am Schlachthof.

Da hat es viele gegeben. Beim Dirt Jump habe ich mir mal eine Rippe gebrochen, die dann in die Lunge eingedrungen ist. Die Folge war Pneumothorax – Luft gelangt in den Brustkorb und verhindert die Ausdehnung der Lunge. Ich lag damit eine Woche im Krankenhaus. Richtig verheilt war es erst nach mehr als drei Monaten. BMX-Fahren ist etwas, was irgendwann so richtig wehtut. Viele Sportler fahren mit viel Schutzausrüstung, ich benutze eigentlich immer nur einen Helm. Aber ich kenne das Risiko – wenn ich mich dann verletze, bin ich auch selber Schuld.

BMX-Fahrer sind …

... eigentlich ganz normale, nur mit einer besonderen Leidenschaft.

… das die schönste Form der Fortbewegung ist, die es gibt.

Fahrradfahren in Bremen ist …

… ziemlich schön. Die Infrastruktur lädt total zum Radfahren ein. Radfahrer haben es leichter als Autofahrer, das ist super.

Zur Person

Stefan Marker

ist seit November 2017 Inhaber des Geschäfts Alliance BMX . Der 40-Jährige fährt BMX, seitdem er acht Jahre alt ist. Bremen sei sehr fahrradfreundlich, findet der gebürtige Essener. Er fährt jeden Tag und übernimmt Reparaturen selbst.