Grillmaster Flash alias Christian Weseman (Christina Kuhaupt)

Meine erste Erinnerung ans Fahrradfahren ist der Tag an dem die Stützräder abkamen. Ich weiß nicht mehr genau wie alt ich da war, vielleicht vier oder so, aber es war ein Hammergefühl. Ich hatte ein stahlblaues Fahrrad, selbst bemalt, mit Wolken und so. Damit bin ich bei meinen Eltern in Bremen-Nord die Einfahrt hoch und runter gefahren. Wenn man plötzlich von allein die Balance halten kann, dann gehört dir die Welt.

Ich habe ein Hollandrad, ein älteres Modell, das meine Oma in der Garage hatte. Das konnte ich umsonst bekommen. Ich brauchte dringend eins, weil mein vorheriges geklaut wurde und ein neues konnte ich mir nicht kaufen. Als Künstler hat man kein Geld. Das ist nicht nur ein Klischee, liebe Leser. Ich fahre mit Vorliebe Damenräder, weil ich dieses Mittelstangen-Ding bei Herrenrädern, auf primärer Geschlechtsorgan-Höhe, echt nicht gut finde. Ich will nicht, wenn ich mal anhalten oder plötzlich runter springen muss, auf dieser Stange landen. Ich weiß nicht, was Männer daran überhaupt finden, das ist irgendwie Quatsch. Und sowieso – Herrenräder, Damenräder – diese Unterscheidung ist mir Wurst.

Ich mache keine Touren aus Spaß. Das Fahrrad ist für mich ein Transportmittel. Spaß macht es vielleicht, wenn man ein gutes Ziel hat, oder wenn man verknallt ist und mit der Person auf die man steht, zum ersten Mal gemeinsam mit dem Rad irgendwo hinfährt. Mit 19, da habe ich mal eine Tour gemacht, mit einem Mädchen, in das ich mega verknallt war, zum Minigolfplatz. Es ist nichts draus geworden, aber der Moment war cool.

Ich hatte bestimmt schon 20 Fahrräder oder so, und das ist auch nur grob geschätzt. Ich kann mich gar nicht wirklich an die erinnern, ich merke mir sowas nicht. Eine emotionale Bindung hatte ich tatsächlich nur zu dem Rad, das ich vor meinem jetzigen hatte. Das war „Teneriffa“, ein Hercules-Modell. Ein guter Freund hatte das Modell „Hobby“ und wir haben unsere Band so genannt – „Hobby und Teneriffa“ und weil wir kein Logo hatten, haben wir die Räder bei Auftritten an die Bühne gehängt.

Das war „Teneriffa“. Ich weiß allerdings gar nicht mehr genau, wann und wo es passierte. Ich glaube, am Bahnhof. An was ich mich aber auf jeden Fall erinnere, ist ein Gefühl der Ohnmacht. Man fühlt sich seiner Mobilität total beraubt, wenn das Rad plötzlich weg ist, und damals dachte ich sofort, „Scheiße, wo kriege ich jetzt ein neues her?“ „Teneriffa“ war nie besonders gut angeschlossen, aber ich muss schon sagen, Fahrraddiebstahl ist eine Sauerei. Es ist eine besonders unehrenhafte Art des Diebstahls, finde ich. Du kannst dich da auch gar nicht gegen schützen, da kannst du das geilste Schloss kaufen.

Ich habe keine Lieblingsstrecke. Früher vielleicht mal, als ich noch bei meinen Eltern in Blumenthal gewohnt habe und von da aus zu meinen Kumpels nach Platjenwerbe oder nach Scharmbeckstotel gefahren bin. Das ist alles so ein bisschen ländlicher und da kann man halt geil mit dem Rad hinfahren. Auf dem Deich kann man sehr gut fahren. Da gibt's keine Ampeln. Stadtstrecken sind immer doof. Überall Kopfsteinpflaster und alle paar Meter liegt eine Straßenbahnschiene im Weg oder Bordsteine, die nicht abgesenkt sind. Dann ist man ganz oft gezwungen, auf der Straße zu fahren, wo dann die Autofahrer sind, das finde ich immer sehr anstrengend. Als Radfahrer bin ich da großer Gefahr ausgesetzt. Solchen Straßen versuche ich auszuweichen, das ist mir zu stressig.

Diese komischen Hupen, die find ich gut am Fahrrad. Das finde ich cool, aber würde ich niemals selber benutzen. Ich würde mir mein Fahrrad nicht schmücken, einfach, weil ich zu meinem Fahrrad keine starke Bindung habe. Ich will das einfach nur fahren und nicht irgendwie geil aussehen damit.

Tja. Am häufigsten fahre ich da, wo es mit nicht gefällt, in Bremen im Stadtbereich. Ich wohne in der Neustadt und überall, wo ich so hin muss, fahre ich halt mit dem Rad hin. Es gibt ja Leute, die haben irgendwelche Rituale oder fahren Rad, weil es ihnen Spaß macht. Für mich ist Radfahren Mittel zum Zweck, um von A nach B zu kommen, und das eben schneller als zu Fuß.

Hatte ich nicht. Ich bin noch nie so richtig verunfallt, aber mein aktuelles Fahrrad hatte schon mal einen Unfall ohne mich. Es war am Sielwall an einen Pfeiler angeschlossen und ist da unter einen Kleinlaster geraten, der versucht hat, zu wenden. Das Rad war vorneherum schon ziemlich im Eimer – das Laufrad war komplett im Arsch, der Lenker war schrott, aber der Rahmen ist heile geblieben. Der Fahrer und ich haben das dann alles ganz cool geregelt.

... kurz am Unterstatement vorbeigeschrammte, gemächliche, entspannte Menschen mit Hang zu nostalgischem Fahrraddesign.

... es schneller geht als laufen, und weil es für mich sonst keine Alternativen gibt, schneller als laufend irgendwo anzukommen. Ich setze mich nicht in eine miefig-verschwitzte S-Bahn und zahle auch noch Geld dafür.

... anstrengend und gefährlich. In meinen Augen ist Bremen definitiv keine Fahrradstadt. Die Leute hätten das vielleicht gerne, aber so wie es ausgebaut ist, finde ich das nicht zutreffend. Es gibt zu viele Autos, kaputte Straßen und Radwege. Das perfekte Vorbild ist wahrscheinlich Amsterdam oder Kopenhagen. Breite Wege, eine Schnellspur für Radfahrer. Ja, Bremen, guck's dir an, das ist eine Fahrradfahrerstadt. Sowas brauchen wir hier auch.

Andauernd. Um auf mich aufmerksam zu machen, Leute zu grüßen und hauptsächlich auch um Leute zu nerven. Ich klingel die ganze Zeit, einfach weil ich das Geräusch total gerne höre. Ich finde sowieso, eine Klingel ist viel zu wenig, man braucht mehrere Klingeln am Fahrrad.

Bremsen. Ne, Quatsch, soll doch jeder fahren, wie er will. Aber auf jeden Fall mit Licht, denn ohne ist es wirklich gefährlich. Man muss sich jetzt auch nicht so eine gelbe Warnweste anziehen, das finde ich stillos und auch ein bisschen peinlich irgendwie, aber funktionierendes Licht muss schon sein.

Kopfsteinpflaster. Aber es gibt Pros und Cons, auf die ich eingehen möchte. Wenn du Kopfsteinpflaster hast, ballern die Autos nicht so hart schnell durch die Straße, aber für Radfahrer und Rollstuhlfahrer ist das echt ätzend. Vor allem, wenn es nass ist oder geschneit hat und am Straßenrand überall Autos rumstehen. Dann ist das uncool und macht keinen Spaß, aber du kannst den Autofahrern auch nicht das Fahren verbieten.

Zur Person

Christian Wesemann

(35) ist besser bekannt unter seinem Künstlernamen Grillmaster Flash. Der Musiker wohnt in der Neustadt und hat in der vergangenen Woche den Abschluss seiner Tour zum aktuellen Album „Stadion“ im Tower gefeiert. Aufgewachsen ist Wesemann in Bremen-Nord, hat später auf Lehramt studiert und in Kneipen wie dem „Malenchen“ im Viertel gejobbt. Diesen Job hat er mittlerweile an den Nagel gehängt, um sich auf die Musik zu konzentrieren.