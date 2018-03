Neugierige Zuschauerinnen am Wegesrand. (Fotos: Karsten Klama)

Der Wind kommt in Bremen bekanntlich immer von vorn. Besonders, wenn man mit dem Fahrrad unterwegs ist – aber an diesem sonnigen Maitag sollten wir Glück haben. Eine 34,5 Kilometer lange Fahrradtour liegt vor uns: Einmal das Hollerland und einen Teil des Blocklands sowie den Bürgerpark umrunden, vorbei an Kuhweiden, mehreren Melkhüüs, kleinen Cafés, entlang der mäandernden Wümme und am Findorffer Torfkanal lang. Während der rund dreistündigen Tour sind wir in Bremen, Lilienthal und Ritterhude unterwegs: Einmal rundherum, der Startpunkt wird zum Endpunkt. Der Radler kann frei wählen, wo er aufsteigt, anhält, abkürzt oder umschwenkt. Er entscheidet, wann aus einer Feierabend-Tour ein sportliches Ereignis wird. Eines ist auf dem Rundweg sicher: Selbst Urbremer machen hier neue Erfahrungen. Und die Strecke bietet viele Einkehrmöglichkeiten. Eigentlich beginnt und endet diese Tour am Hauptbahnhof; wir starten jedoch in Horn-Lehe. Als ich auf den Jan-Reiners-Weg einbiege, beginnt auch schon die eigentliche Fahrradtour. Die Bäume spenden Schatten, der Duft der Natur steigt in die Nase. Obwohl das Blockland wirklich charmanten Dorfcharakter vermittelt, ist die Großstadt nie fern. Über die grün-leuchtenden Wiesen hinweg bekommt man einen wunderbaren Blick auf die Skyline von Bremen. Man sieht den Fallturm an der Universität, den Fernsehturm in Walle oder die höchste Erhebung in Bremen, die Blockland-Deponie. Rechts und links am Wegesrand grasen Kühe, hier und da sieht man Wildgänse über Felder watscheln, ein kleines Windrad dreht sich.

Durch Wiesen und über Deiche

An der Kreuzung Jan-Reiners-Weg/Am Lehester Deich treffe ich auf den ADFC-Tourenbegleiter Klaus-Peter Land, und wir folgen dem Jan-Reiners-Weg. Entlang dieser Strecke fuhr 54 Jahre lang eine Schmalspurbahn vom Bremer Parkbahnhof – dort, wo heute die Stadthalle steht – nach Tarmstedt. Ideen- und Namensgeber war Johann Reiners, der Vorsitzende des landwirtschaftlichen Vereins Lilienthal. Am 4. Oktober 1900 weihte man die Kleinbahn ein; 1954 wurde ein erster Teil stillgelegt, da die Bahn sich nicht als rentabel erwies. Nur zwei Jahre später wurde die komplette Strecke außer Betrieb genommen und die Bahnstrecke abgerissen. Nur der Name hat die Zeit überdauert. Die Jan-Reiners-Lokomotive kann man heute in Findorff bestaunen. In Lilienthal müssen wir zweimal die viel befahrene Umgehungsstraße queren. Links geht es dann in die Straße Trupe. Ein Schild verweist auf das niedersächsische Kutschenmuseum. Alte Kutschen, Schlitten, Landauer und Kaleschen sind dort ausgestellt. Die erste Raststation für uns ist aber die Bio-Hofmolkerei Dehlwes. Dort gibt es seit Neuestem auch eine Käserei. Besucher erleben im Hofladen bei Kaffee und Kuchen, nur durch eine Glasscheibe getrennt, wie Käse hergestellt wird.

Die 34,2 Kilometer lange Fahrradtour führt vom Hauptbahnhof Bremen einmal rundherum um das Hollerland und einen Teil des Blocklandes.

Im Melkhus gegenüber kann man sich unter anderem Buttermilch, Kakao, Erdbeermilch oder andere Leckereien aus dem Automaten zapfen. Ein angenehmer Ort für eine kleine Pause mit schöner Aussicht, findet auch der ADFC-Tourenleiter. Mit etwas Glück kann man auf dem Hof auch Kühe und ihre Kälber beobachten – sehr zur Freude vor allem für Familien mit Kindern. Nach der Stärkung fahren wir an hübschen Bauernhäusern vorbei, bevor es aufs offene Feld hinausgeht. Links und rechts nur weite Wiesen, kaum ein Baum spendet Schatten. Vorbei an dem Naturschutzgebiet Truper Blänken. Ein Reiher verharrt am Wegesrand, um dann über unsere Köpfe hinweg zu fliegen. Hier ist der Untergrund auf ein paar Metern extrem holprig. Schotter schlägt nach oben aus. Das Vorderrad droht auszubrechen, also fahren wir im Schritttempo weiter.

Kaum ein Mensch stört die idyllische Landschaft. Und schnell ist der unangenehme Untergrund geschafft. Der Asphalt wird wieder fahrradfreundlicher. Wir biegen links in Richtung Wümme ab. Das niedersächsische Gewässer liegt leider außerhalb unserer Sicht hinter dem Deich. Am Deich selbst haben wir die Qual der Wahl. Soll es nach links in Richtung Zur Schleuse und zurück zum Ausgangspunkt gehen oder weiter nach Ritterhude? Wir entscheiden uns für die größere Runde rechts herum. Auf der rechten Seite stehen vereinzelt Bauernhäuser am Wegesrand. Zucchini und anderes Gemüse wachsen in einem Hochbeet, Ziegen lugen hinter einem Zaun hervor. Plötzlich verschwindet ein Tier direkt vor uns im Gebüsch. Vielleicht ein Fischotter, der eine Abkühlung im Graben sucht?

Erste oder letzte Haus von Ritterhude

Wir fahren eine Weile am Höftdeich und auf dem Hagensfährer Weg entlang. Nach einer weiteren halben Stunde ist auch schon das nächste Melkhus in Sicht: Das erste oder letzte Haus von Ritterhude, wie wir erfahren. Dort lädt eine Wiese mit Tischen und Stühlen zur Rast ein. Es gibt selbst gemachtes Süßes und Herzhaftes. Ein großes Klettergerüst und eine Sandkiste stehen zum Spielen und Toben parat. Der Hof liegt an der früheren Fährverbindung ins Bremer Land. Nach der kleinen Kaffeepause geht es noch ein kurzes Stück am Deich vorbei. Wir überqueren die Wümmebrücke an der Ritterhuder Heerstraße und fahren ab in die Wummensiede. Auf diesem Teil der Route ist deutlich mehr los als auf der Nordseite. Das Gasthaus Dammsiel ist natürlich ein Klassiker für eine ausgiebige Mittagspause. An dieser Kreuzung bekommen Radler wieder die Chance, ihre Route zu verändern.

Möchte man nach Kuhsiel oder doch in Richtung Innenstadt? Wir entscheiden uns für Letzteres, verlassen den Deich und biegen vor der Schleuse nach rechts in die Waller Straße ab und fahren längs der Kleinen Wümme weiter. Der Hof Bavendamm ist nach wenigen Metern ebenfalls einen Besuch wert. Außerdem kommt erst in rund sieben Kilometern die nächste Rastmöglichkeit.

Seit 1990 betreibt der BUND Bremen das Projekt Hof Bavendamm und arbeitet eng mit der Landwirtsfamilie Wilkens zusammen. Dort gibt es ebenfalls Kaffee und Kuchen zur Stärkung. Weißstorch Max kommt Jahr für Jahr aus seinem Winterquartier an diesen Ort zurück. Der Adebar hatte 2015 für den ersten Storchennachwuchs im Blockland seit mehr als 20 Jahren gesorgt. Vom Hof Bavendamm aus radeln wir weiter durch die Mittagssonne, vorbei am Kleingartengebiet, an der Blockland-Deponie, der Semkenfahrt, die im Winter für Schlittschuhläufer überflutet wird, und letztlich auch am Stadtwaldsee. Es stehen einem alle Möglichkeiten offen, entweder entlang der Straßenbahnlinie 6 direkt zum Hauptbahnhof zu radeln, oder in Schwachhausen an einem Café anzuhalten. Wir fahren am Rand des Bürgerparks bis zum Park Hotel und zum Bahnhof.