Rad & Tour 2018 Rundkurs Natur Huchting - Moordeich. Mühlenensemble mit Klosterteich Heiligenrode. Foto: Karsten Klama (Karsten Klama)

Um es vorwegzunehmen: Diese Tour ist keine Spazierfahrt, und es ist sehr wahrscheinlich, dass das Fahrrad am Ende der 46 Kilometer langen Schleife einige Spuren der Benutzung aufweisen wird. Der Kurs folgt nicht ausgetretenen und perfekt beschilderten Radwegen, sondern ist ein gutes Beispiel dafür, wie abwechslungsreich sich Radtouren mit Hilfe GPS-gestützter Navigation gestalten lassen. Die Wegeführung ist also mitunter etwas tricky, aber anhand der Karte natürlich auch ohne GPS-Technik gut nachvollziehbar. Wer sich davon nicht abschrecken lässt, den erwartet eine abwechslungsreiche und knackige Tour – sowohl von den landschaftlichen Eindrücken, den Sehenswürdigkeiten am Wegesrand als auch von der Bodenbeschaffenheit.

Entworfen hat die Strecke der Arbeitskreis GPS im ADFC Bremen. „Für mich ist es wichtig, dass unsere Teilnehmer nicht nur wissen, wie man Touren aus dem Internet runterlädt, sondern auch eigene Routen gestalten können“, erklärt Karl-Heinz Böttjer, Leiter des Arbeitskreises. Am Ende stehe aber nicht ein einzelnes Mitglied, sondern der gesamte Arbeitskreis hinter der Strecke. „Und wir haben die Garantie, dass die Runde auch tatsächlich gut zu befahren ist“, sagt Böttjer. Als Start- und Zielpunkt bietet sich das Gut Varrel an. Hier gibt es einen großen Parkplatz, auf dem die Räder startklar gemacht werden können. Die Geschichte des Guts reicht zurück bis ins Jahr 1381, als Graf Otto IV. von Oldenburg zu Delmenhorst dem Kloster Heiligenrode erlaubte, „in der Einöde, genannt Stelle und Verlebrinc (Varrelerbrink) und in den angrenzenden Brüchen und Büschen wo es ihnen förderlich erscheint“, Neusiedlungen anzulegen. Nach mehreren Besitzerwechseln erwarb die Gemeinde Stuhr in den 1970er-Jahren das Ensemble. 1980 nahm sich ein Förderverein des Projekts an, das zusehends verfallende Gutshaus zu restaurieren und für die Allgemeinheit zugänglich zu machen. Außerdem umfasst das Gut eine große Scheune, die für Konzerte und Kulturveranstaltungen genutzt wird, eine Wassermühle, ein Backhaus, eine Remise und ein Spritzenhaus. Mit öffentlichen Verkehrsmitteln ist die Tour übers Roland-Center in Huchting oder den Bahnhof Heidkrug ansteuerbar – die paar Zusatzkilometer sind gut machbar.

Die Tour orientiert sich im Wesentlichen an zwei Bachläufen: Zunächst geht es entlang des Dünsener Bachs Richtung Süden, später entlang des Klosterbachs wieder nach Norden. Die ersten zehn Kilometer eignen sich perfekt zum Einrollen. Die Wege sind gut befahrbar, und es gibt keine großen Steigungen. Die Strecke führt entlang der Varreler Bäke und überquert die Autobahn 28, ehe wir kurz darauf rechts in die Steller Heide abbiegen. Kurz vor der Delmenhorster Stadtgrenze dampft die Museumsbahn Jan Harpstedt vorbei. Wer die Runde zwischen April und September an einem Sonntagvormittag fährt, hat gleich an mehreren Stellen Gelegenheit, der schnaufenden Kleinbahn zu begegnen. Nach dem Regen der vergangenen Tage haben sich auf dem Sandweg entlang des Dünsener Bachs viele Pfützen gebildet, aber schon bald passieren wir das Altenheim Hildegard- Stift auf asphaltierter Straße. Das Gebiet zwischen Delmenhorst, Harpstedt und Groß Mackenstedt gehört geografisch zur Wildeshauser Geest. Und das bedeutet, dass auch die eine oder andere Steigung zu meistern ist. Der erste größere Anstieg erwartet uns am Ortseingang von Groß Ippener: An der Bushaltestelle ist der Gipfel endlich erreicht, und eine schöne Abfahrt belohnt für die Mühen. Am Ortsausgang, kurz hinter dem Wasserbüffelhof, öffnet sich die Landschaft zum Langen Tal, durch das sich der Dünsener Bach schlängelt. Wir überqueren das kleine Gewässer und machen uns an den nächsten Anstieg, an dessen Ende rechts ein von üppigen Farnen gesäumter Waldweg abzweigt. Nach wenigen Hundert Metern auf der Hauptstraße Richtung Harpstedt geht es links wieder in den Wald, und auch dieser Streckenabschnitt ist landschaftlich ausgesprochen reizvoll. Erneut kreuzen wir die Jan-Harpstedt-Schienen und den Dünsener Bach, wobei es an der Brücke gilt, den Kopf einzuziehen. Der Weg mündet in die Straße Im Langen Tal, der wichtigsten „Krötenautobahn“ im Landkreis Oldenburg. Jedes Jahr im Frühjahr, wenn die Temperaturen wieder in den zweistelligen Bereich klettern, sperren die Umweltbehörden die Straße nachts mit Schranken, damit Tausende Kröten den Asphalt gefahrlos auf dem Weg zu ihren Laichgewässern passieren können. Im Langen Tal hat auch der Bildhauer Franz Robert Czieslik sein Atelier, das er vom 1. Mai bis Ende August täglich in der Zeit von 14 bis 17 Uhr für Besucher öffnet. Außer seinen Holz-Skulpturen bietet der Künstler, der ein großer Freund von Satire ist, auch Kulturveranstaltungen an, etwa Kammerkonzerte oder Slam-Poetry.

Für Fans der Militärgeschichte

Gleich gegenüber des Skulpturenparks zweigt ein kleiner Waldweg ab, an dessen Ende wir auf ein großes eingezäuntes Gelände treffen, das inzwischen aber völlig legal betreten werden darf: die ehemalige Luftmunitionsanstalt (Muna). Trotzdem erfolgt die Zufahrt an dieser Stelle noch immer durch eine Lücke im Zaun. Insbesondere für Fans der Militärgeschichte ist die Muna ein großer Abenteuerspielplatz. Die Nationalsozialisten haben im Forst Baßmerhoop in den 1930er-Jahren begonnen, Munition zu produzieren. Zum einen boten die hohen Bäume Schutz vor gegnerischer Luftaufklärung, zum anderen gab es in nur 500 Meter Entfernung die Anbindung an die Kleinbahn Harpstedt- Delmenhorst. Nach Ende des Zweiten Weltkriegs wurden einige Muna-Gebäude zu Wohnzwecken und als Schullandheim genutzt, ehe die US-Armee von 1963 bis 1987 hier Atomsprengköpfe des Waffensystems Honest John stationiert hat. Linker Hand verkörpern einige niedrige Baracken und der ehemalige Wachturm DDR-Grenz-Charme, etwas weiter rechts sind die beiden Bunker zu erkennen, in den die Atomwaffen gelagert waren. Das Muna-Gelände ist aber auch ein Beleg dafür, wie schnell die Natur sich Eingriffe des Menschen zurückerobert. Hinter Dünsen, quasi an der Wendemarke der Tour, erreichen wir den Klosterbach. Im weiteren Verlauf Richtung Kloster- und Kirchseelte bleibt es hügelig. Nach einigen Kilometern erscheint rechts eine große Sandgrube, an der noch einmal eine kurze, unangenehme Steigung zu bewältigen ist. Wer die umgehen will, kann auch vorher rechts abbiegen. Das Dreimädelhaus in Kirchseelte ist nicht weit und bietet sich für eine Einkehr an, denn bis Heiligenrode ist es noch ein ganzes Stück. Wer mit öffentlichen Verkehrsmitteln anreisen möchte, dem empfiehlt sich, die Tour entweder am Bahnhof Heidkrug in Delmenhorst oder am Roland-Center in Huchting zu beginnen. Insbesondere der etwa fünf Kilometer lange Abschnitt von Heidkrug zur Gutsscheune enthält eine traumhafte Passage auf der Deichkrone der Varreler Bäke, die viel zu schön ist, um ausgelassen zu werden. Außerdem befindet sich in diesem Bereich auch das Rauchhaus: Das einstige Heuerlingshaus, das um 1825 ohne nennenswerte technische Hilfsmittel aus Altmaterial erbaut worden ist, dokumentiert, wie die Schicht der nicht erbberechtigten Bauerkinder lebten: nämlich mit ihren wenigen Tieren – in erster Linie Hühner und Ziegen – in einem Raum mit offenem Feuer.