Renate Heitmann ist seit 1994 Mitglied der Theaterleitung der Bremer Shakespeare Company. Sie erzählt von ihren Erlebnissen mit dem Rad. (Frank Thomas Koch)

Das erste Mal auf zwei Rädern

Renate Heitmann: Daran kann ich mich tatsächlich nicht erinnern. Außer, dass meine Großmutter mich immer geschoben hat. Sie war sehr robust und bestimmend. Ob ich auch mal gefallen bin, weiß ich nicht mehr.

Mein derzeitiges Rad habe ich über das Bremer Brett gebraucht gekauft. Ich bin sehr zufrieden damit. Noch nie habe ich so ein leichtes und schnelles Fahrrad gehabt. Es ist ein eher sportliches Modell, ich mache damit gerne Strecke. Ich liebe es, wenn ich in der Stadt schneller mit dem Rad unterwegs bin als mein Mann mit dem Auto. Zumal ich auch keinen Parkplatz suchen muss.

Wunderbar sind Fahrradtouren an die Wümme, ich fahre auch gern nach Lilienthal. Ich mag Strecken, auf denen keine Autos fahren. Durch den Bürgerpark ins Blockland zu radeln, das ist wirklich zauberhaft. Eine Augenweide auch für Nicht-Bremer, wenn man sie in diese Idylle entführt. Meine letzte, riesige Radtour liegt schon eine Weile zurück. In den 1990er-Jahren habe ich mit meinem Sohn auf einer Radwandertour die Südinsel von Neuseeland überquert. Allerdings ist mein wahres Hobby nicht der Drahtesel, sondern das richtige Pferd. Es gehört mir nicht allein, ich habe eine Reitbeteiligung. Nach einem Reitunfall pausiere ich gerade, sonst ist es ein absolutes Highlight, am Wochenende auf dem Pferderücken durch die Natur getragen zu werden.

Den kann ich schlecht benennen, am ehesten die Tour auf Neuseeland, wo es ja auch Alpen gibt, die man bewältigen muss, und ich erinnere mich an einen kläffenden Hund, der uns verfolgte und den wir erfolgreich abgeschüttelt haben.

Ich habe immer nur gebrauchte Fahrräder gehabt. Die gucke ich mir an und frage mich, ob sie zu mir passen. Und dann fahre ich los. Also eine recht pragmatische Einstellung. Nach meiner Erfahrung sind Fahrräder viel robuster als Autos. Wann kriegt man das Material schon mal kaputt? Mein jetziges Fahrrad ist absolut in Ordnung, ich wüsste nicht, warum ich ein neues bräuchte. Gerade gebrauchte Fahrradräder sind ja auch viel kostengünstiger, ein Prestigeobjekt brauche ich nicht.

Im vergangenen Jahr ist mir der Sattel gestohlen worden. Wirklich das Blödeste, was mir je geklaut wurde. Ich hatte mein Fahrrad am Hauptbahnhof abgestellt. Als ich wieder zurückkehrte, dachte ich erst: O nein, jetzt ist das Fahrrad weg. Aber in Wahrheit war nur der Sattel verschwunden, nicht das Fahrrad. Das Gleiche ist mir mit einer wunderschönen Hupe passiert. Bei Fahrrädern kann ich nur dringend raten, auf jegliche Accessoires zu verzichten, die verführen anscheinend sehr stark zum Diebstahl.

Sehr gern fahre ich im Blockland. Überhaupt liebe ich es, mich in der freien Natur zu bewegen. Unser zweiter Wohnsitz ist auf dem Land, da muss man lange Strecken durchs Moor zurücklegen. Ich liebe Strecken, die einigermaßen autofrei sind, wo man in Ruhe fahren kann. Da bieten sich natürlich auch Touren rund um Bremen an.

Den hatte ich schon erwähnt: meine unvergleichliche Hupe.

Wenn es irgend geht, fahre ich mit dem Fahrrad zur Arbeit – von der Uhlandstraße in Schwachhausen bis zur Shakespeare Company in der Neustadt. Dabei mache ich eine Rundtour: Der Hinweg geht durch die Innenstadt, der Rückweg durch die Wallanlagen. Das ist eine wirklich schöne Strecke. Erst recht im Sommer, wenn ich morgens noch einen Abstecher zum Unisee mache, um eine Runde zu schwimmen.

Der ist mir zu Wahlkampfzeiten auf der Weserbrücke passiert. Wegen der Wahlplakate, deshalb konnte ich einen entgegenkommenden Radfahrer nicht sehen und er mich nicht. Beim Zusammenstoß bin ich über den Lenker gestürzt und habe mir zwei Rippen angebrochen.

… ich zügig vorankomme, Fahrzeiten selbst einschätzen kann, aufgrund von Staus nicht zu spät zu Terminen erscheine und ich von meiner Umgebung mehr wahrnehmen kann.

... an manchen Ecken ganz schön gefährlich. Vor allem auf der Wilhelm-Kaisen-Brücke, wo sich sehr viel Fahrradverkehr auf engstem Raum konzentriert. Heutzutage sind ja auch große Lastenfahrräder und E-Bikes unterwegs, die ganz andere Potenziale haben. Sie haben viel mehr Kraft als ich auf meinem Sportrad, das muss man ganz anders einschätzen. Nicht ungefährlich auch, wenn ältere Herren auf ihrem E-Bike rechts überholen. Es wäre auf jeden Fall schön, wenn Bremen weiter in seine Fahrrad-Infrastruktur investiert. Denn nur wo Platz ist, kann es ein schönes und entspanntes Fahren geben.

Zur Person

Renate Heitmann

ist seit 1994 Mitglied der Theaterleitung der Bremer Shakespeare Company, in dieser Funktion kümmert sie sich um die Geschäftsführung und Projektentwicklung. Die 58-Jährige stammt aus Scheeßel, seit 1978 lebt sie in Bremen.