Die Route führt über autofreie Wege. Zur Sicherheit fährt die Radlergruppe hintereinander. (Karsten Klama)

Die Freiheit, die Markus Hübner versprochen hatte, fühlt sich erstmal so an: nichts mehr fühlen. Montagmorgen, zwei Grad, das Bremer Umland trägt tiefgrau. Der Wind schiebt sich einem entgegen, kriecht unter die Jacke, krabbelt bis in die Schuhe. 30 Minuten auf dem Sattel, die Füße sind taub. „Ich spüre meine Zehen nicht mehr“, ruft Eldin (9) über die Köpfe der Kolonne hinweg. „Wie soll ich jetzt noch in die Pedale treten?“

Nein, wird Markus Hübner später sagen, leicht will er es den Kindern nicht machen. „Ist doch in Ordnung, wenn es anstrengend ist.“ Hübner (49) arbeitet beim Bremer Ableger des Radclubs ADFC. Er ist Verkehrspädagoge, seine Aufgabe versteht er so: „Ich will den Kindern zeigen, dass das Fahrrad das beste Werkzeug zum Entdecken der Welt ist.“

Drei Tage ist er mit einem Dutzend Huchtinger Kindern unterwegs über Waldfade und Feldwege. Ferien auf 24 Zoll. Programm für Tag eins: 20 Kilometer. „Am Anfang ist alles bäh, kalt und dreckig“, sagt Hübner. „Nach einer Weile ist den Kindern das völlig egal, und genau darum geht es ja: zurück zur Natur, mit dem Rad.“

Mehr zum Thema "Rad & Tour" durch die Wildeshauser Geest Mit dem Fahrrad vom Roland Center in Bremen nach Delmenhorst Vom Gut Varrel aus führt diese Fahrradtour durch die Wildeshauser Geest über Groß Ippener bis nach ... mehr »

Kurz nach 10 Uhr, Aufbruchstimmung auf der Stadtteilfarm in Huchting. Eine Horde Hühner umkurvt den Pulk aus Hollandrädern und Mountainbikes auf dem Hof. Eltern zurren die Helme ihrer Kinder zurecht. Die Verschlüsse der Gepäcktaschen klickern im Kanon. Die Vorstellungsrunde fällt kurz aus, die Kinder und Jugendlichen, zwischen acht und 14 Jahre alt, kennen sich.

Sie sind regelmäßig auf der Farm. Die Älteren von ihnen sind die Route schon einmal gefahren, der ADFC bietet sie öfter an, meist als erste Tour des Jahres. Ein paar Hinweise zum Verhalten im Straßenverkehr noch, Umarmung hier, Verabschiedung da, dann geht es los. Vielleicht eine gute Viertelstunde dauert es, bis das Reihenhaus-Panorama des Stadtrands abgelöst wird von Feldern und Bächen, die so klein sind, dass sie keinen Namen haben.

Erster Moment der Wahrheit

Von kargen Bäumen, deren Ast-Gerippe vertuscht, dass der April naht. Mehr Störche als Menschen, mehr Pferde als Autos, eine Stunde lang. Dann das Ortsschild Hasbergen, Heile-Fachwerk-Welt, Dorfidylle. Bauernhäuser, Traktoren auf jeder zweiten Einfahrt. Der einzige Krämerladen hat geschlossen, stattdessen Schilder an Häuserwänden: „Hier Kartoffeln kaufen.“

Mittendrin im Hasbrucher Urwald. Hier werden die Wege immer schmaler. (Karsten Klama)

Wahnsinn, raunt Leon, 14, jedes zweite Haus nach seinem Geschmack. Prädikat: „Würde ich mir kaufen, wenn ich groß bin. Aber sofort.“ Die Gruppe der Acht- bis 14-Jährigen wägt daraufhin die Vorzüge und Nachteile des Landlebens ab. Großer Garten, Ruhe, keine Nachbarn, die nerven. Findet man gut. Aber: keine Supermärkte, überhaupt: keine Geschäfte. Findet man weniger gut.

Bevor sich die Diskussion erschöpft, ist auch schon Pause. Zeit für den ersten Moment der Wahrheit: Brotdosen-Vergleich. Vier-Fächer-Boxen gegen Drei-Fächer-Boxen, Käse-Weintrauben-Spieße gegen belegte Brote. „Ich mag mein Essen nicht, kann ich was von deinen Oreo-Keksen abhaben?“ Markus Hübner wird gebraucht. Der erste Reifen muss geflickt werden. Es wird natürlich nicht der letzte sein, den Hübner an diesem Tag reparieren muss. Gehört dazu, sagt er.

Ein fachkundiges Publikum

In solchen Momenten wird Hübner, der Verkehrspädagoge, zu einer Art Fahrrad-Philosoph. Er sagt dann Sätze wie: „Das Fahrrad ist das erste Verkehrsmittel, das die Kinder selbstständig fahren. Es ist ein Mittel zum Zweck, zum Draußensein, zum Erfahrungen sammeln und auch zum Scheitern.“ Den platten Reifen verbucht er unter der letzten Kategorie. „Die Kinder sollen sehen: Macht nichts, es geht schon weiter.“

Das bedeutet in diesem Fall: über Schotterpisten schlingern. Bis aus den Feldwegen wieder Straßen werden und in der Ferne das Stahlwerk thront. Die Kolonne schlängelt sich durch Strom. Nächster Halt: ein Bio-Bauernhof. Es wird Gemüse für das Ratatouille am Abend gekauft. Wer will, darf eine Runde auf dem Traktor drehen. Dann erzählt der Bauer noch ein bisschen was über Getreidesorten. Auf den Heuballen vor ihm sitzt ein fachkundiges Publikum. Getreidesorten runterbeten? „Kein Problem“, sagt Leon. „Ich spiele seit ich zehn bin Landwirtschaftssimulator auf dem Computer.“

Vorsichtige Kontaktaufnahme mit den Kühnen von Bauer Martin Clausen. (Karsten Klama)

Medien, sprich: Smartphones, sind in den drei Tagen auf Tour verboten. „Wir wollen die Kinder vom Bildschirm wegbringen“, sagt Hübner. „Wir erinnern sie daran, dass es auch ein Leben außerhalb des Smartphones gibt. Dass sich die Umwelt viel intensiver wahrnehmen lässt ohne Bildschirm vorm Gesicht.“ Genau genommen, erklärt Anna-Lena ­(14) sind drei Tage ohne Snapchat natürlich eine Katastrophe, tragisch für die eigene Performance auf der Plattform. „Geht trotzdem in Ordnung.“ Sie kennt die Tour und ahnt, dass es, einmal angekommen im Hasbrucher Wald, ohnehin keinen Empfang geben würde.

"Ein Riesenstück Freiheit"

Bis es soweit ist, geht es vorbei an Orten wie Schierbrok, wo die Gruppe über ein Plakat neben dem Ortseingangsschild spricht. Beworben wird der „Thermomix für Große“, kein Küchengerät, eine Futtermischmaschine für Kühe. Die Szenerie wird ländlicher. Dann Staunen, Gemurmel. Große, ungläubige Augen. Ein Jeep zischt an der Gruppe vorbei. „Das war ein verdammter AMG, der kostet 120 Riesen“, hört man einen der Älteren weiter vorne sagen. Markus Hübner schaut ein bisschen betrübt. „Die Namen der Autos kennen sie alle, wie ihr Rad heißt, wissen sie nicht.“

Dabei, sagt Hübner, ist das Rad doch „ein Riesenstück Freiheit“. Er erzählt von Kindern aus Tenever, zwölf Jahre alt, die noch nicht an der Weser waren. „Wer arm ist, kommt aus seinem Stadtteil nicht raus“, sagt Hübner. „Das ist fatal, weil es dafür sorgt, dass der Horizont der Kinder klein bleibt. Ein Fahrrad kann helfen, auszubrechen.“ Auch deswegen will er den Kindern Radfahren nahebringen. Es scheint ihm zu gelingen, zumindest an diesem Tag. 16.30 Uhr, Ankunft am Stenumer Naturfreundehaus. Schweiß rinnt Schläfen herunter, schnaufende Kinder, Erschöpfung, „endlich da“. Pause für heute. Keine Beschwerden, zufriedene Gesichter.