Dorothee Krumpipe in der Nähe ihres Arbeitsplatzes, der Bremischen Bürgerschaft. Ihr Arbeitsweg führt sie immer an der Weser entlang. (Frank Thomas Koch)

Das erste Mal auf zwei Rädern

Ich weiß nicht mehr, wie alt ich war. Mein Vater hat immer hinten festgehalten. Ich hab munter vor mich hin geplappert, bekam aber irgendwann keine Antwort mehr. Komisch. Ich habe mich umgedreht, sah meinen Vater weit zurück am Anfang der Straße stehen und eine Zigarette rauchen. Ich konnte also allein fahren – und in dem Moment bin ich gestürzt.

Mein aktuelles Fahrrad ist eine T-300 von der ehemaligen Bremer Fahrradmanufaktur. 15 Jahre alt ist das gute Stück. Und voller Erinnerungen. Für Reisen im Zug oder mit dem Camper gibt es inzwischen auch ein Brompton. Das nächste Rad aber wird ganz sicher eines ohne Kette. Die schwarzen Flecken an wirklich jeder Hose bin ich inzwischen leid.

Puh! Alle Touren waren auf ihre Weise schön! Ob in Andalusien, quer durch Sizilien oder Moldau und Elbe entlang... Mit dem Rad hat man eine wunderbare Reisegeschwindigkeit, sieht auch noch alles am Wegesrand und mit jedem Pedaltritt mehr ist Bremen immer weiter weg. Am schönsten fand ich es immer, wenn die Bewohner ganzer italienischer Dörfer um einen herum stehen, um beste Tipps für die Route zu geben. Und man abends in der Trattoria sofort wieder erkannt wurde.

Da gibt es gar nicht so viele. So ein schönes Oldtimer-Rad von der Oma und ein Rennrad.

Es gab noch keinen!

Die Weserbrücken zur blauen Stunde queren, wenn der Himmel leuchtet und man einen weiten Blick den Fluß hinunter hat, in dem sich die Lichter der Stadt spiegeln.

Nichts! Ich mag keinen Schnickschnack. Aber: Ich schätze unkaputtbare Mäntel, gute Frontscheinwerfer, um auch im Dunkeln nicht über die von der Weser angespülten Äste und Steine zu holpern. Und im Winter – das ist mir jetzt fast ein bisschen peinlich – weiß ich die Vorzüge eines Fellpuschels für den Sattel zu schätzen. Ich glaube, das kann nachempfinden, wer zu Nachrichtenfrühschichten schon mal um 4 Uhr morgens auf einem zugefrorenen Sattel gesessen hat.

Mit Abstand am häufigsten bin ich unten am Osterdeich an der Weser unterwegs – Sonnenauf- und Sonnenuntergänge inklusive.

Ich bin ein paar Mal auf Glatteis oder auf nassem Laub ausgerutscht. Aber eigentlich ist das nur relativ selten passiert und war zum Glück nie schlimm!

...keine Ahnung.

...es das schnellste und entspannteste Verkehrsmittel ist. Vor und nach der Arbeit bekomme ich den Kopf freigepustet, mache gleichzeitig Sport und komme immer stressfrei und fast ampelfrei in der Bürgerschaft an. Und ich finde direkt vor jeder Tür einen Parkplatz.

...mit weniger Gegenwind und weniger Regen bestimmt noch schöner. Fahrradfahren in der Stadt dient für mich aber ausschließlich der Fortbewegung von A nach B. Das reicht mir.

Selten.

Nach lauen Sonnenabenden die Scherben am Osterdeich. Das ist aber schon besser geworden – inzwischen wird offenbar frühmorgens gekehrt.

...sind in meinen Augen Kreuzungen, auf denen man nur zur Hälfte über die Straße darf und dann in einem Pulk anderer Radfahrer auf einer viel zu kleinen Verkehrsinsel hofft, dass einem die Bahn nicht das Rad weghaut. Und: Linksabbiegen auf großen Kreuzungen mit bis zu fünf Einzelampeln wie zum Beispiel auf der Wilhelm-Kaisen-Brücke.

Zur Person

Dorothee Krumpipe

ist seit Oktober 2018 Sprecherin der Bremischen Bürgerschaft. Vorher hat die 45-Jährige beim Hörfunk von Radio Bremen und bei der „Taz Bremen“ gearbeitet. Krumpipe hat Amerikanistik, Geschichte und Soziologie in Paderborn studiert.