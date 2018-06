Matthias Fonger: An das allererste Mal auf dem Fahrrad kann ich mich nicht mehr erinnern. Aber sehr gut daran, dass man in der Grundschule einen Fahrradführerschein gemacht hat. Unter den prüfenden Augen eines Polizisten mussten wir dafür etliche Runden drehen. Das lief sehr gut, ich habe den Führerschein bestanden. Ein Junge hatte Pech: Er hat nur die Theorie bestanden und durfte erst einmal nicht fahren.

ist ein Trekkingrad, mit dem ich seit 2006 fast alle meine Fahrten unternehme. Es ist sehr solide und zuverlässig, wird repariert, wenn es ein Problem gibt. Mit dem Trekkingrad bin ich in der Freizeit unterwegs. Und ich fahre damit, so oft es geht, zur Arbeit. Vor zwei Jahren habe ich dann noch ein gebrauchtes Rennrad dazu gekauft, weil ich mit Triathlon angefangen habe.

unternehme ich einmal im Jahr mit guten Freunden. Sie beginnt meistens freitags gegen Mittag und geht bis Sonntagabend. Von Bremen aus starten wir dann in die Region und weiter, was man eben in zweieinhalb Tagen erreichen kann. Wir waren schon bis Osnabrück, Langeoog und Büsum. Das sind die schönsten Touren, darauf freue ich mich jedes Jahr. Inzwischen machen wir das seit gut zehn Jahren. Auf diesen Fahrradtouren erkennt man übrigens erst einmal, wie schön unsere norddeutsche Landschaft ist. Kleine Dörfer und Wälder, Marsch und Geest, Gehöfte mit großen, alten Eichen davor. Traumhaft. Im vergangenen Jahr waren wir auf dem Oste-Radweg unterwegs, das war eine der schönsten Touren.

sind mir nicht mehr alle in Erinnerung. Eines aber ganz besonders: Ich bin in den 1970er-Jahren aufgewachsen, und da hatte man als Junge natürlich ein Bonanza-Fahrrad. Das war damals das Coolste überhaupt. Ich habe meine Eltern so lange gedrängelt, bis sie dieses – natürlich völlig unpraktische – Fahrrad gekauft haben. Danach hatte ich ganz klassische Tourenräder.

– den gab es glücklicherweise nicht. Toi, toi, toi. Das ist aber auch ein Grund, weshalb ich lieber ein etwas älteres Rad als Allroundfahrrad habe, das regelmäßig instand gesetzt wird. Bei einem nagelneuen Modell ist die Wahrscheinlichkeit, dass es gestohlen wird, deutlich höher.

ist schon die klassische Blockland-Runde. Das ist Norddeutschland „at its best“ mit Reetdach-Häusern und weiter Landschaft.

ist nicht mein Fall. Mein Fahrrad ist mit allem ausgestattet, was es an notwendigen Dingen braucht. Und das reicht völlig aus.

ist die zur Arbeit von Schwachhausen in die Stadt zur Handelskammer. Ich fahre eigentlich immer mit dem Rad, außer es regnet richtig stark. Für mich ist es der schönste, bequemste und gesündeste Weg. Und es ist eigentlich auch der schnellste Weg zur Arbeit für mich.

– den gab es bislang zum Glück nicht. Ich bin zwar schon das eine oder andere Mal gestürzt und habe mir dabei etwas aufgeschürft. Bei größeren Fahrradtouren passiert das schon einmal. Aber ein schwerer Unfall war nicht dabei.

vielseitig und ein bisschen sportlich. Das Trekkingrad ist ja genau das, was man für viele Zwecke nutzen kann: in der Stadt genauso wie in etwas unwegsamem Gelände. Deshalb zeichnet es sich für mich durch Vielseitigkeit, praktische Orientierung und einen kleinen Hang zur Sportlichkeit aus.

ich gerne an der frischen Luft bin – und weil ich es gerade in einer Stadt wie Bremen mit recht überschaubaren Entfernungen sehr praktisch finde. Das Fahrrad ist vielseitig einsetzbar, und man tut natürlich auch etwas für den Körper. Ich fahre einfach richtig gerne Fahrrad. Ich fahre aber auch gerne Auto, beides hat seinen Zweck und Sinn. Und beides muss in einer Stadt wie Bremen seinen Platz finden. Eine ideologische Diskussion darüber halte ich für völlig falsch, es darf kein Gegeneinander geben. Vernünftige Mobilität in allen Bereichen ist aus meiner Sicht ganz wichtig.

grundsätzlich sehr schön. Bremen ist schon eine gute Fahrradstadt: Die Entfernungen passen meistens, die Landschaft ist flach. Andererseits ist es ärgerlich, in welchem Zustand viele Fahrradwege sind. Ich sehe es ganz kritisch, dass man an einigen Stellen die Fahrradfahrer lieber wieder auf die Fahrbahn schickt, anstatt die Radwege zu sanieren. Ich bin überhaupt kein Freund von Fahrradstraßen, auf denen auch viele Autos fahren. Vor allem für viele ältere Menschen oder Jugendliche ist das gefährlich und daher der falsche Weg.

Zur Person

Matthias Fonger

ist in Recklinghausen geboren. Der 52-Jährige ist Hauptgeschäftsführer und

I. Syndicus der Handelskammer Bremen – IHK für Bremen und Bremerhaven.

Bevor er 1995 nach Bremen kam, war er Referent für Regionalpolitik und euro­päische Strukturpolitik beim Deutschen Industrie- und Handelskammertag in Bonn und in Brüssel. Er hat Volkswirtschaftslehre an der Westfälischen Wilhelms-

Universität Münster studiert und dort auch promoviert.

Zur Sache

Rad & Tour – das Magazin

