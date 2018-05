Früher hat sie ihre Räder selbst bemalt, heute fährt Ulrike Baumann ein oranges Mountainbike. Ausgesucht hat sie es sich wegen der Farbe. (Frank Thomas Koch)

Das erste Mal auf zwei Rädern

Eine erste Erinnerung ans Radfahren habe ich nicht. Ich weiß aber, dass ich auf einem rot-gelben Kinderfahrrad mit Stützrädern Radfahren gelernt habe. Der Papa hat stundenlang angeschubst und mit uns geübt. Mein jüngerer Bruder hat dieses rot-gelbe Fahrrad dann geerbt. Dem ist es dann beim Fahren in der Mitte auseinandergekracht.

Das aktuelle Fahrrad

Dieses Fahrrad ist orange. Die Farbe ist ganz wichtig. Beim Kauf wurde ich gefragt: „Was soll‘s denn für ein Fahrrad sein?“ Ich habe gesagt: „Ein oranges oder ein schwarzes.“ Es ist ein Mountainbike, weil es in Bremen ja sehr viele Berge gibt. Sehr wichtig. Und mein aktuelles Rad ist ein dreckiges Fahrrad, weil ich zu faul bin zum Putzen. Ich lasse putzen. Ich werde es in die Werkstatt schieben und dort reparieren und putzen lassen.

Die schönste Tour, der größte Erfolg

Dazu fällt mir nichts ein. Oder doch: Mit 14 Jahren habe ich mit einer Freundin eine Radtour von Karlsruhe nach Freiburg gemacht. Zwischendurch haben wir in irgendwelchen Dörfern bei fremden Leuten angeklopft und gefragt, ob wir bei ihnen übernachten dürften. Das war auch mein größter Erfolg: Auf dieser Tour sind wir rund 120 Kilometer auf klapprigen Dreigang-Fährrädern mit Rücktrittbremsen gefahren. Ich weiß nicht, ob ich das heute noch schaffen würde.

Die Vorgängermodelle

Das waren völlig klapprige Schrotträder. Von Modellen kann man da gar nicht sprechen. Ich hatte immer klapprige Räder mit Rücktritt. Als Teenager habe ich diese Räder angemalt. Ich erinnere mich an ein braunes Rad mit gelben und roten Blümchen. Auf diese Weise habe ich meine Schrotträder aufgehübscht. Und ich habe sie immer gleich wiedergefunden.

Der letzte Diebstahl

Tatsächlich wurde mir noch nie ein Fahrrad gestohlen – toi, toi, toi. Mir wurde mal ein Auto geklaut. Aber ein Fahrrad noch nicht.

Die Lieblingsstrecke

Meine Lieblingsstrecke führt zu meinem Garten auf der Werderinsel. Das ist meine Lieblingsstrecke, weil das Ziel so toll ist. Ich bin gern in meinem Garten. Früher, bevor ich den Garten hatte, war es die Blocklandtour, die sehr schön ist.

Der ausgefallenste Fahrradschmuck

Das ist meine Plastiktüte als Schutz vor Regen (lacht). Nein, einen Fahrradschmuck gibt es nicht. Nur eine formschöne Plastiktüte gegen Regen.

Die am häufigsten gefahrene Strecke

Am häufigsten fahre ich in meinen Garten, würde ich sagen.

Der schlimmste Unfall

Den gab es tatsächlich vor drei Jahren. Die Ampel schaltete gerade auf Rot und ich dachte: „Das schaffe ich noch.“ Ich habe über meine Schulter zurückgeblickt und gesehen, da kommt kein Auto. Allerdings habe ich nicht geschnallt, dass es zwei Abbiegerspuren gab. Plötzlich kam einer um die Ecke geschossen. Ich geriet ins Schlingern, der Autofahrer bremste und ich bin im alten Volleyballer-Reflex Arm voraus über die Kreuzung geschlittert. Einen Meter vor der Motorhaube kam ich zum Liegen. Es ist alles gut gegangen. Ich habe mich nicht verletzt, weil die Kunstlederjacke mich geschützt hat. Aber ich habe einen heftigen Schock erlitten. Seitdem fahre ich ganz, ganz artig. So mal eben bei Rot noch über die Ampel, das mache ich seitdem nicht mehr.

Mountainbikefahrer sind …

Vielleicht sind das Süddeutsche mit Schweizer Affinität, die noch nicht geschnallt haben, dass es in Bremen keine Berge gibt.

Ich fahre gern Fahrrad, weil …

…ich von A nach B komme. Und weil ich es klasse finde, an der frischen Luft zu sein. Das Radfahren kombiniere ich gern mit Carsharing. Dieses Konzept finde ich super: Viele Leute teilen sich ein Auto, und das steht nicht ungenutzt herum. Meine zweitliebste Kombi ist Rad- und Zugfahren. Meine Auftritte führen mich in alle Teile Deutschlands, ich habe viel Gepäck dabei – unter anderem ein großes Alphorn. Das geht bei dieser Kombi gerade so.

Fahrradfahren in Bremen ist …

… bei schönem Wetter sehr schön. Bei Regen und Pisswetter und starkem Wind ist es fürchterlich. Radfahren bei Schietwetter geht für mich gar nicht: Außen ist es kalt, und innen ist man binnen kürzester Zeit total verschwitzt und kommt völlig nass zu irgendwelchen Terminen – das finde ich ganz fürchterlich. Oder auch, wenn man gegen den Wind antreten muss, man kommt nicht von der Stelle. Ich bin eine faule Radfahrerin. Ich glaube, ich werde irgendwann mal eine Kandidatin fürs E-Bike sein. Gemütliches, entspanntes Radfahren bei schönem Wetter, da bin ich aber dabei.

Die Fragen stellte Antje Stürmann.

Zur Person

Ulrike Baumann

alias Erika, Babette und Bella Mare ist Komikerin, Sängerin und Mitbetreiberin der Schaulust. Die 47-Jährige wurde in Baden-Württemberg geboren und lebt seit 1994 in Bremen.