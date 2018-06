Draht und Esel

„Ich mag es, zusammen mit Freunden irgendwohin zu radeln“

Serena Bilanceri

Hockeyspielerin Emma Davidsmeyer erzählt für die Fahrrad-Serie "Draht und Esel", was sie am Radeln mag und wo sie am liebsten Rad fährt.