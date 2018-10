Sogar mit dem Rad auf dem Eis unterwegs: der Kapitän der Fischtown Pinguins Michael Moore fährt seit Jahren BMX-Räder. (Frank Thomas Koch)

Meine ersten Erfahrungen auf dem Fahrrad habe ich gemacht, als ich fünf Jahre alt war. Damals sind meine Eltern mit mir in den Park gegangen und haben die Stützräder abmontiert. Nach einigen kleineren Verletzungen habe ich dann sehr schnell gelernt zu fahren...

Ich fahre ein graues BMX-Rad, das Modell Primer von Sunday Bikes. Das habe ich mir vor zwei Jahren in Bremen gekauft. Was dieses Rad über mich aussagt? Ich denke, ein BMX-Rad zu fahren, zeigt doch, dass hier ein großer Junge mit einem großen Herz auf dem Fahrrad sitzt.

Meine schönste Tour hier in Deutschland war bisher, als ich in diesem Sommer mit meinem Fahrrad bewaffnet den Zug nach Bremen genommen und dort eine ausgiebige Fahrt durch die Stadt unternommen habe.

Neben einem normalen Fahrrad habe ich in der Vergangenheit bereits ein Rocky Mountain Bike gefahren. In meiner Zeit auf dem College bin ich auf ein BMX-Rad umgestiegen. Das habe ich einem jüngeren Kollegen geschenkt, als ich meinen Abschluss gemacht habe. Ich habe es aber vermisst und mich deshalb sehr gefreut, als ich mehr oder weniger dasselbe Rad jetzt in Bremen gefunden habe. Dem Trend BMX-Rad bin ich also bis heute treu geblieben.

Bis jetzt hat mir noch nie jemand mein Fahrrad geklaut. Und im Ernst, ich würde auch niemandem raten, einem Hockeyverteidiger der Fischtown Pinguins sein Fahrrad zu stehlen!

Am liebsten fahre ich die tägliche Strecke von meiner Wohnung ins Eisstadion. Die Strecke führt mich quer durch die Stadt und schon morgens treffe ich eine Menge netter Leute. Der Tag kann nicht besser beginnen.

Brauche ich nicht. Ich finde, meine LED-Lampen sind genug Schmuck.

Das ist die von meiner Wohnung zur Arbeit, aber auch meine tägliche „Dog-Walking-Strecke", auf der ich jeden Nachmittag mit unserem Boxer Rocky unterwegs bin. Da sind wir auch mal außerhalb der Stadt unterwegs. Rocky liebt es, neben mir auf dem Rad herzulaufen, ob mit oder ohne Leine.

Ich habe mal versucht, meine Schläger mit dem Fahrrad ins Stadion zu fahren. Dabei hat sich einer der Schläger in einem Baum verfangen und ich bin gestürzt. Das ging aber Gott sei Dank ohne große Verletzung aus.

... relaxte und immer freundliche Menschen.

... ich immer gerne in Bewegung bin. Radfahren ist für mich die beste Möglichkeit, in den Tag zu starten. Man atmet die frische Luft, tut etwas für seine Fitness. Und ich bekomme beim Radfahren immer einen freien Kopf.

... dort für mich die beste Möglichkeit der Fortbewegung.

Zur Person

Michael „Mike“ Moore

ist Eishockey-Spieler und Kapitän der Fischtown Pinguins Bremerhaven. Der 33-Jährige wurde im kanadischen Alberta geboren. Seit Juli 2016 ist er bei den Pinguins unter Vertrag. Zusammen mit seiner Frau Kristin lebt er in Bremerhaven.