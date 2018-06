Sandra Lachmann: Ich sehe ein kleines Mädchen, Stützräder und einen Garagenhof in unserer damaligen Nachbarschaft. Woran ich mich hingegen sehr genau erinnere, sind die verblüfften Gesichter meiner Eltern, als ich mit zwölf Jahren plötzlich mit einem neuen Fahrrad nach Hause kam. Für den Spontankauf hatte ich unabgesprochen mein damaliges Sparbuch um einige hundert Mark geplündert.

Das KTM Veneto. Ein eher pragmatischer Kauf. Der massive Rahmen und die dicke Bereifung dieses Modells haben mich, obwohl sie optisch sehr gewöhnungsbedürftig waren, am Ende doch überzeugt. Wer wie ich fast täglich durchs Steintorviertel düst, sollte für Kopfsteinpflaster und Straßenbahnschienen gewappnet sein. Außerdem wollte ich ein Rad, das einen tiefen Einstieg hat, aber nicht nach Oma aussieht. Warum der tiefe Einstieg? Als der Kauf eines neuen Fahrrads anstand, war ich gerade schwanger. Ich wusste also, dass ich auf dem Rad bald nicht nur mich, sondern auch ein Kleinkind transportieren würde. Da erschien mir ein einfacher Auf- und Abstieg vernünftig.

Ein halbes Jahr mit dem Rad im italienischen Verkehr unterwegs gewesen zu sein – ohne Blessur. In Italien sind rote Ampel nämlich nichts weiter als ein Angebot zum Stoppen, das die Einheimischen allerdings oft ausschlagen. Wenn man gemäß typisch deutscher Verkehrserziehung brav anhält, kann es schnell passieren, dass man von hinten über den Haufen gefahren wird. Was ich während meines Auslandssemesters in Bologna auch kurios fand: Dort kann man jederzeit ein gebrauchtes Fahrrad bekommen. Auf der Via Zamboni flüstern einem zahlreiche Männer im Vorbeigehen „Bici?“ (auf deutsch: Fahrrad) zu. Braucht man eines, verschwindet derjenige um die Ecke, knackt irgendwo eines auf, lässt sich zehn oder 20 Euro in die Hand drücken und übergibt einem das Rad.

Waren allesamt Trekkingbikes von Pegasus oder KTM. Wenn man die zwei Räder, die in Bologna den fragwürdigen Weg zu mir fanden, mal außer Acht lässt.

In der Contrescarpe vor meinem damaligen Büro. Als ich losfahren wollte, fand ich nur noch das angeschlossene Vorderrad am Fahrradständer vor. Dass man ein Fahrrad in Bremen besser am Rahmen anschließt, wusste ich damals eigentlich schon. Innerhalb von acht Jahren war das nämlich bereits der dritte Diebstahl.

Neben der Blockland-Runde mit einem Halt bei Kaemena fahre ich gern vom Weserstadion aus entlang des Osterdeichs und der Schlachte in die Überseestadt. Vom Europahafen geht es dann weiter bis zum Molenturm.

Ich finde ulkige Accessoires oder bunte Highlights an einem eher sportlichen Rad unpassend, daher gibt es an meinem nichts, was ins Auge fällt. Die wichtigste und hilfreichste Zusatzausstattung ist seit eineinhalb Jahren der Fahrradanhänger für meinen Sohn. Ich habe zwar auch einen klassischen Sitz für den Gepäckträger, nutze den Anhänger aber sehr viel lieber. Fühlt sich sicherer an. Außerdem kann ich im Anhänger Einkäufe, Buddelkram für den Spielplatz, meine Tasche und Ähnliches hervorragend unterbringen.

Ist mein Weg zur Arbeit und zurück. Hin führt sie mich von Hastedt über den Hulsberg und den Ostertorsteinweg bis zur Böttcherstraße. Zurück fahre ich entlang des Osterdeichs, an der Sielwallfähre, dem Weserstadion und der Erdbeerbrücke vorbei, bis zum Weserwehr.

Trotz meines „forschen“ Fahrstils hatte ich bislang noch keinen schlimmen Unfall. Mein einziger Unfall hatte drei Protagonisten: meinen damaligen Hund, der an der Leine neben meinem Rad herlief, einen wegmarkierenden Pfahl und mich. Leider entschied sich mein Hund nicht wie ich dafür, den Pfahl links zu passieren, sondern lief rechts an ihm vorbei. Das Rad und ich rollten links vorbei und die Hundeleine, die zwischen uns am Pfahl hängen blieb, stoppte uns beide entsprechend unsanft. Ich flog dann über den Lenker – zum Glück ist aber nichts Gravierendes passiert.

...sicher sehr unterschiedlich. Der gemeinsame Nenner ist eventuell der Wunsch nach Qualität und sportlicher Optik.

...ich dabei drei Dinge auf einmal erledige: Ich bin in Bewegung, versorge meinen Kopf mit einer Portion Frischluft und bin dabei oft schneller als mit dem Auto.

...zusammen mit Carsharing und ÖPNV eine hervorragende Form der Mobilität. In Bremen kann man ohne Auto bestens auskommen.

Zur Person

Sandra Lachmann

arbeitet als selbständige Kommunikationsberaterin. Die 37-Jährige ist verheiratet, Mutter eines zweijährigen Sohnes und lebt seit 2007 in Bremen. Seit 2009 bloggt sie auf Wortkonfetti.de unter anderem über das Bremer Stadtgeschehen und ihr ­Leben mit Kind. Inzwischen sind die Themen „Bremen mit Kind“ und „Selbständigkeit“ hinzugekommen.