Das erste Mal auf zwei Rädern

Olaf Cordes: Wir haben in einer Stichstraße gewohnt, dort hat mein Großvater mit mir Radfahren geübt. Das war dann der Klassiker: Er hielt das Fahrrad am Gepäckträger fest – irgendwann drehte ich mich schließlich um und habe gesehen, dass er mehrere Meter hinter mir steht. Das war mein erstes Mal alleine ohne Stützräder und ohne Festhalten auf dem Fahrrad. Wie alt ich damals war, kann ich nicht sagen.

Mein Hauptfahrrad ist ein Randonneur – eine Mischung aus Rennrad und Geländerad. Es hat einen relativ soliden Rahmen, als ich es gekauft habe, hatte es noch Stollenreifen. Die habe ich gegen glatte Reifen ausgetauscht. Außerdem hat es einen Rennradlenker, das bietet am meisten Abwechslung für die Position auf dem Fahrrad. Ich habe lange nach einem solchen Fahrrad gesucht, weil ich auch unbedingt Scheibenbremsen wollte. Das war damals noch nicht so weit verbreitet. Ich habe es dann noch ein bisschen mit einer Beleuchtungsanlage aufmotzen lassen, weil ich keine Lust auf Akkus hatte. Außerdem habe ich Schutzbleche angebaut, was natürlich uncool ist. Aber wenn man bei jedem Wetter fährt, ergibt das Sinn. Es ist einfach ein tolles Allroundrad: Man kann ein bisschen ins Gelände und vor allem auch Langstrecken fahren.

Ich war zweimal mit dem Triathlon-Verein auf Mallorca. Die Landschaft ist einfach fantastisch, vor allem wenn man die Nordwestküste entlang fährt.

Herausragendstes Ereignis war für mich 2010 die Fahrradetappe beim Ironman über 180 Kilometer in Klagenfurt. Ich habe die Strecke mit ziemlich vielen Höhenmetern in etwas mehr als sechs Stunden geschafft. Zur Langdistanz bin ich seitdem nicht mehr angetreten, aber Triathlon mache ich immer noch. In Roth bin ich die 180 km als Staffelteilnehmer gefahren, also ein anderer ist geschwommen und gerannt. Das war auch eine tolle Strecke.

Ich hatte lange Jahre ein Fahrrad, das ich mir zur Hochzeit geschenkt habe – damals noch im Partnerlook. Heute würde ich es als Fehlkauf bezeichnen, aber man muss auch berücksichtigen, dass es inzwischen viele Neuentwicklungen gegeben hat. Und dann habe ich noch ein Reserverad im Keller des Instituts für Rechtsmedizin geparkt. Weitere aktuelle Neben-Fahrräder sind ein Carbon-Rennrad, ein Carbon-Zeitfahrrad, ein Mountainbike – was der Mensch halt so braucht.

Gestohlen wurde zum Glück noch keines meiner Fahrräder. Aber: Ein Rad wurde mal so sehr demoliert, dass es praktisch ein Totalschaden war. Damals war ich noch Schüler. Ich hatte mein Fahrrad tagsüber an der Sporthalle abgestellt, weil wir ein Auswärts-Basketballspiel hatten. Als ich zurückkam, stand dort nur noch dieses Wrack. Der Sattel war weg, die Räder verborgen, die Reifen platt ...

Regional fahre ich sehr gerne rund um Okel. Die Strecke ist schön wellig, und man hat teilweise auch einen sehr schönen Ausblick auf Bremen.

Schmuck gibt es nicht an meinem Fahrrad. Es ist einfach funktional.

Ich versuche, fast täglich mit dem Fahrrad zur Arbeit und wieder zurückzufahren. Drei- bis viermal in der Woche schaffe ich das im Schnitt. Eine Strecke sind rund 22 Kilometer, eine knappe Stunde brauche ich dafür.

Vor 20 Jahren hatte ich einen schweren Unfall: Ich war in der Elbmarsch unterwegs, auf einem schnurgeraden Weg den Deich entlang, wo auch Schafe weiden. Vor mir stob eine Schafherde auseinander, ein Tier hatte es sich wohl überlegt, doch lieber stehenzubleiben – vor meinem Fahrrad. Für alle Tierfreunde kann ich bestätigen: Ich habe das Schaf nicht touchiert. Aber: Durch den Schreck habe ich mich verbremst und bin über den Lenker im Salto abgestiegen. Ich saß auf dem Fahrradweg und wusste erst einmal gar nicht, was passiert war – klassische Anzeichen einer Gehirnerschütterung. An der Schulter stand ein Knochen unter der Haut etwas heraus. Ich bin dann trotzdem aufs Rad gestiegen und in das Krankenhaus gefahren, in dem ich damals arbeitete. Am Empfang habe ich gesagt: Passen Sie bitte auf mein Fahrrad auf, informieren Sie bitte den diensthabenden Chirurgen, ich habe eine Gehirnerschütterung und einen Schlüsselbeinbruch – und rufen Sie bitte meine Frau an. Seitdem fahre ich immer mit Helm. Das war im Übrigen mein einziger Unfall.

... es eine tolle Kombination aus Geschwindigkeit und körperlicher Betätigung ist. Außerdem kommt man gerade in der Stadt mit dem Rad meistens viel schneller voran als mit dem Auto.

... im Grunde toll. Man bekommt aber auch mit, dass sich nicht immer alle Radfahrer vernünftig verhalten. Ich weiß, dass ich auch manchmal unangenehm auffalle, weil ich schnell fahre. Aber ich fahre umsichtig und gefährde niemanden. Was die Verkehrssicherheit betrifft, bin ich sehr spießig: Rote Ampeln sind rote Ampeln, und ich fahre grundsätzlich auf der rechten Seite. Was Bremen als Fahrradstadt betrifft, ist allerdings noch Luft nach oben. Kopfsteinpflaster ist zwar toll für die Optik, aber fürs Radfahren die Pest. Und: Von Fahrradstraßen halte ich nicht viel, dafür sollte man lieber vernünftige Radwege bauen. Als schneller Radfahrer hängt man in den Fahrradstraßen meistens hinter den Autos, weil die nicht schneller vorankommen. Außerdem fehlt mir die gegenseitige Rücksichtnahme von Fahrradfahrern, Autofahrern und Fußgängern in der Fahrradstadt Bremen manchmal noch.

Zur Person

Olaf Cordes

ist Direktor des Instituts für Rechtsmedizin am Klinikum Bremen-Mitte. Seit 2002 lebt der 48-Jährige in Bremen.