Martin Grocholl - Draht & Esel - Weserstrand - Kurier am Sonntag (Christina Kuhaupt)

Die erste Erinnerung ans Fahrradfahren

Martin Grocholl: Das muss so mit fünf oder sechs Jahren gewesen sein. Jedenfalls war ich noch nicht in der Schule. Da habe ich meine ersten Runden auf dem elterlichen Hof in Elsfleth gedreht. Wie so vieles bei mir, war das auch ein zuvor von meinen größeren Geschwistern abgelegtes Teil. Mein Vater hatte aber noch Stützräder dran montiert. So ging das weiter, auch das nächste Rad habe ich von meinem Bruder übernommen. Erst mit dem Eintritt in die Oberstufe änderte sich das. Da gab es das erste „eigene“ Rad mit ordentlicher Gangschaltung für den täglichen Weg zum Gymnasium nach Brake. Das waren jeden Tag insgesamt 24 Kilometer hin und zurück.

Das aktuelle Fahrrad

Das habe ich mir zusammen bauen lassen. Das war vor schon fast 20 Jahren in einem kleinen Fahrradladen, der so etwas anbot. Man konnte wirklich jedes Teil vom Reifen über den Rahmen, Sattel, Bremse, Gangschaltung und so weiter frei wählen. Es gab natürlich Empfehlungen, was gut zusammen passt, um ein funktionierendes Tourenrad rauszubekommen. Inzwischen sind viele Teile erneuert und ein paar Sachen sind nachträglich dazu gekommen, wie zum Beispiel der Halter für große Fahrradtaschen. Ich bin ja eigentlich Purist und will am Liebsten nur das Notwendigste dran haben. Aber so eine Transportmöglichkeit erleichtert eben den Alltag.

Der größte Erfolg

Also sportliche Erfolge kann ich nicht vermelden, das überlasse ich entsprechend engagierten Zeitgenossen. Für mich ist das ein wirkliches Alltagsgefährt. Vielleicht kann man es Erfolg sehen, immer beim Radfahren als Hauptverkehrsmittel geblieben zu sein, auch mit wachsender Familie.

Die Vorgängermodelle

Nach den Rädern von den Geschwistern und dem Rad für den Schulweg allesamt Marke Eigenbau. Allerdings nicht mit so hoher Qualität, wie mein jetziges Rad, dafür aber tatsächlich eigenhändig zusammengeschraubt. Das war vor allem während meines Studiums in Münster das Motto: aus zwei mach eins. Die Räder wurden möglichst günstig auf Flohmärkten erstanden und dann die besten Teile verwendet.

Der letzte Diebstahl

Das ist jetzt fast zehn Jahre her und betraf das Rad, das ich heute noch fahre. Es wurde aus dem geschlossenen Keller gestohlen. Wirklich dreist. Und ein halbes Jahr später sehe ich das Rad doch angeschlossen an einem Zaun stehen! Es war ziemlich ramponiert, aber mein Rad. Ich habe dann umgehend die Polizei informiert. Die wollten mir erst nicht glauben und ich sah schon einen Haufen Papierkram auf mich zukommen. Schließlich konnten sie aber die Rahmennummer aus der Anzeige vergleichen. So wurde das Schloss offiziell von der Polizei durchgeflext und ich hab mein Rad direkt an Ort und Stelle wieder in Empfang genommen. Ich weiß gar nicht, wie und ob das von Seiten der Polizei noch weiterging, ob die auf den „Besitzer“ gewartet haben. War mir aber auch egal. Ich hatte mein Gefährt wieder.

Die Lieblingsstrecke

Eigentlich keine direkte Strecke. Ich mag Wege, die am Wasser entlang führen, zum Beispiel an der Weser. Ich bin aber auch mal von Bremen nach Osnabrück geradelt. Da zeigten sich abseits der Hauptstraßen auch tolle Wege. Mit dem Rad lässt sich viel Schönes entdecken, ohne dafür weit fahren zu müssen. Und schön finde ich es auch, mit dem Rad in der Stadt einfach unbekannte Wege zu fahren und so andere Seiten Bremens kennenzulernen.

Der beste Fahrradschmuck

Überhaupt nichts. Wie gesagt, ich bin wirklich Purist und musste mich schon zu Gepäckträger und Fahrradständer durchringen.

Die am häufigsten gefahrene Strecke

Das ist bestimmt mein Arbeitsweg, rund fünf Kilometer von Schwachhausen, eigentlich fast schon von der Vahr aus, zu unserem Büro am Wall, meistens noch mit einem Abstecher mit Fahrradanhänger zur Kita.

Der schlimmste Unfall

Da muss ich sagen toi, toi, toi, bislang habe ich noch keinen schlimmen Unfall gehabt. Natürlich bin ich auch schon gestürzt, wenn es mal etwas zu forsch in die Kurve ging oder es im Winter dann doch glatter war als erwartet. Aber bis auf ein paar Abschürfungen gab es nie ernsthafte Verletzungen. Es waren auch immer nur Unfälle, an denen ich allein beteiligt war.

Tourenradfahrer sind...

...entspannte Radler, die keine Geschwindigkeitsrekorde aufstellen wollen, sondern Vielfahrer, bei denen das Fahrrad vor allem ein Verkehrsmittel ist.

Ich fahre gerne Fahrrad, weil...

...ich damit in der Stadt am Flexibelsten bin. Man kommt schnell überall hin, hat keine Parkplatzsuche, verschafft sich frische Luft und Bewegung und ist dabei auch noch umwelt- und klimafreundlich unterwegs.

Fahrradfahren in Bremen ist...

...bestimmt das beste Verkehrsmittel in dieser Stadt. Im Alltag ist das mit den angeblich so großen Konflikten zwischen Radlern und Autofahrer nach meiner Beobachtung auch gar nicht so schlimm, wie immer berichtet wird. Klar, einzelne, rüpelhafte Fahrer gibt es hinterm Steuer genauso wie am Lenker. Aber unterm Strich wird in Bremen viel Rücksicht genommen.

Die Fragen stellte Timo Thalmann.