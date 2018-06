Die Soziologin Margarete Steinrücke nutzt ihr Fahrrad für fast alle Wege durch Bremen. (Frank Thomas Koch)

Komisch – daran kann ich mich überhaupt nicht erinnern. Mein erstes Rad war sicherlich eines, das ich von meiner älteren Schwester erbte. Wir waren sechs Kinder, wohnten damals auf dem Land in der Nähe von Fulda, und lernten alle schon sehr früh Radfahren. Das war so selbstverständlich, dass es mir darum wohl nicht als große Sache im Gedächtnis geblieben ist.

...ist jetzt 13 Jahre alt. Ich kaufte es einen Tag, nachdem mir der Vorgänger gestohlen worden war, im Fahrradladen in meiner Nachbarschaft. Es ist ein sehr gutes Rad, aber das sieht man ihm nicht an. Ich wollte, dass es möglichst schnell gebraucht und abgenagt aussieht. Dann sinkt die Gefahr, dass jemand Lust bekommt, es zu klauen.

Ich fahre grundsätzlich Leichtlaufräder ohne Rücktrittbremse. Marken oder eine schicke Optik sind mir nicht wichtig, da hatte ich schon alles Mögliche. Hauptsache, es lässt sich gut fahren, und fertig.

Im Alter von 16 Jahren machte ich mit einer Freundin eine Tour von Köln nach Aachen, dann über die belgische Grenze nach Spa. Das müssen insgesamt ungefähr 300 Kilometer gewesen sein. Es war im Mai, wir hatten durchgehend sonniges Wetter, übernachteten unterwegs in Jugendherbergen und fühlten uns so frei und erwachsen.

...passierte mir vor 13 Jahren. Das Fahrrad war ein nagelneues, richtig tolles Alu-Rad, das ich erst ein paar Tage vorher bei einem Discounter im Sonderangebot gekauft hatte. Ich hatte es mit einem teuren Schloss direkt vor dem Eingang der Arbeitnehmerkammer angeschlossen, genau vor dem Fenster der Rezeption. Und dort wurde es am hellichten Tag gestohlen. Unglaublich! So was Dreistes! Insgesamt wurden mir schon sechs Fahrräder geklaut.

Touren durch das Blockland und das Hollerland sind natürlich wunderschön. Mache ich aber viel zu selten.

Ich erledige wirklich alles per Rad. Weil ich im Viertel so zentral wohne, sind es meist Kurzstrecken im Radius von zehn Minuten – zum Einkaufen, in die Stadt, an den Bahnhof, oder zu meiner Parzelle auf der anderen Weserseite. Aber ich radele auch schon mal bis Gröpelingen oder Sebaldsbrück.

...ist gar nicht so auffällig, bedeutet mir aber viel: Es ist der Kuba-Aufkleber am Rahmen. Ich bin fasziniert von diesem Land und seinen Menschen, seit ich im Jahr 1975 kubanische Jugendliche bei den Weltjugendfestspielen in Moskau kennen lernte. Die Atmosphäre war restriktiv, man fühlte sich sehr beobachtet und kontrolliert. Nur die kubanische Delegation ließ sich davon kein bisschen einschüchtern. Ich war inzwischen zwei Mal in Kuba und bin auch Mitglied der Deutsch-Kubanischen Freundschaftsgesellschaft. Nirgendwo anders auf der Welt habe ich so viele ältere Paare gesehen, die Händchenhaltend und ganz verliebt durch die Straßen gingen. Ich möchte unbedingt mal wieder dort hin.

Der ist 17 Jahre her, aber ich habe noch immer etwas davon. Ich fuhr durch den Fedelhören in Richtung Staatsarchiv und wollte einem entgegenkommenden Auto Platz machen. Aber weil es kurz davor geregnet hatte, waren die Pflastersteine spiegelglatt, und es hat mich wortwörtlich umgehauen. Das Ergebnis war ein komplizierter Splitterbruch des Fußgelenks, der mich drei Monate lang lahmlegte.

...es einfach die schnellste und unkomplizierteste Art ist, sich in der Stadt zu bewegen. Ich komme mit dem Fahrrad überall hin, wo ich hinwill, und habe nie Parkplatzprobleme. Außerdem bin ich unabhängig von den Fahrplänen der Bussen und Bahnen. Ich habe nämlich überhaupt keine Lust, an Haltestellen zu warten. Ich fahre das ganze Jahr über Rad, zu jeder Jahreszeit und bei jedem Wetter. Nur nicht bei Glatteis – da bin ich lieber vorsichtig.

...fast optimal. Allerdings sind viele Radwege zu schmal oder in schlechtem Zustand. Ganz schlimm ist es, durchs Viertel zu fahren. Das Pflaster, die Straßenbahnschienen – katastrophal! Ich würde mir in der Stadt mehr autofreie Zonen wünschen, oder auch eine komplett autofreie Innenstadt wie in Groningen. Einen Versuch wert wären auch „Shared Spaces“, in denen Autos, Fußgänger und Fahrradfahrer gleichberechtigt sind. Viele Leute können sich nicht vorstellen, dass so etwas gut geht. Aber es gibt schon viele praktische Beispiele, die gezeigt haben: Weil alle sich miteinander arrangieren und aufeinander aufpassen müssen, passieren dort weniger Unfälle als anderswo.

Zur Person

Margarete Steinrücke

Eine gerechtere Gesellschaft – das ist das Lebensthema von Margareta Steinrücke. Die Soziologin und Autorin war bis zu ihrem Ruhestand Ende 2015 Referentin für Arbeitszeit-, Frauen- und Geschlechterpolitik an der Arbeitnehmerkammer Bremen. Heute engagiert sich die 64-Jährige unter anderem in der Arbeitsgruppe „Arbeit Fair Teilen“ bei Attac, im Vorstand des Bremer Frauenausschusses und im Freundeskreis der Villa Ichon. Steinrücke zog 1993 aus Köln ins Bremer Viertel und möchte dort nie wieder weg.