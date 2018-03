Vorbei an reetgedeckten Häusern geht es auf dem Deich durch Grünendeich. (Fotos: Karsten Klama)

Buxtehude, das ist doch dort, wo die Hunde mit dem Schwanz bellen? Das fällt einem als Erstes zu dieser Kleinstadt vor den Toren Hamburgs ein, die als einstiges Mitglied der Hanse allerdings erst seit 2014 den Beinamen Hansestadt tragen darf. Einwohner: 40 000. Ach ja, wie war das mit den Hunden? Ein großes Missverständnis zwischen Holländern, die das Alte Land entwässerten, und den Buxtehudern. Während die Glocken damals meist noch mit einem großen Hammer angeschlagen wurden, befestigten die Holländer ein langes Seil an der Glocke, das sie „Hunte“ nannten. Zog man nun am Schwanz der „Hunte“ bellte (bel steht niederländisch für Glocke) die Glocke. Verständigungsprobleme zwischen Holländern und Buxtehudern führten dazu, dass seitdem die Hunde in Buxtehude mit dem Schwanz bellen. Und der Wettlauf zwischen Hase und Igel? Auch ein Missverständnis: Der Heimatdichter Wilhelm Schröder, dessen Fabel erstmals auf Platt im „Hannoverschen Volksblatt“ zu lesen war, verlegte die Handlung willkürlich zunächst nach Bexhövede in der Nähe von Bremerhaven. Später erst, die Brüder Grimm übernahmen das Märchen in ihre Haussammlung, wurde die Geschichte vom cleveren Igelpaar auf die Buxtehuder Heide verlegt. Viele alte Fachwerkhäuser aus dem 16. Jahrhundert, sehenswert auch die Flethe, die alte Hafenanlage der Stadt, doch wir lassen Buxtehude links liegen, bleiben ein kleines Stück an der idyllischen Este in der Innenstadt, biegen in die Moorender Straße ein, um links von uns als Orientierung den Estedeich zu haben. Wir unterqueren eine Schnellstraße. Ab hier könnten wir jetzt entlang der Este bis Estebrügge und Königreich weiterfahren, doch der ADFC-Tourenleiter Karl-Heinz Böttjer hat mit seinem Navigationssystem ein ruhiges, verkehrsfreies (außer Fahrräder) Gleiten durch die Obstplantagen des Alten Landes ausbaldowert. Grobe Orientierung: Dem Moorender Weg folgen, dann den Querweg nehmen, Richtung Estebrügge. Obstplantagen, wohin wir blicken, Äpfel, Äpfel, selten einmal Kirschen, Pflaumen oder Birnen. Kein Wunder: Das Alte Land ist das größte zusammenhängende Obstanbaugebiet Nordeuropas, wie uns die Dame vom Tourismusverein Altes Land in Jork stolz erzählt. „90 Prozent Äpfel, fünf Prozent Kirschen, fünf Prozent Pflaumen, Zwetschen und Birnen“, sagt die Fremdenführerin.

Die Stars heißen Elstar und Jonagold

Das Urstromtal der Elbe, einst ein mit Schilf bewachsener unwegsamer Landstrich, wurde von den holländischen Siedlern im 12. Jahrhundert eingedeicht, zunächst Neues Land, später Altes Land genannt. Der Obstanbau hat hier eine 700-jährige Tradition. 450 Erzeuger bauen vor den Toren Hamburgs Obst an. Rund 1200 Quadratkilometer groß ist das Gebiet zwischen dem Fluss Schwinge im Westen und der Süderelbe im Osten Als heimliche Hauptstadt des Alten Lands gilt Jork, wo auch die meisten Apfelbauern ihre Höfe haben. „Das hören die Leute im Alten Land aber nicht gern“, betont man im Jorker Tourismusbüro mit einer Mischung aus Stolz und Zurückhaltung. Allein rund 300 000 Tonnen Äpfel ernten die Erzeuger jedes Jahr. Die Erzeugerorganisation Elbe- Obst vermarktet einen Großteil des Obstes und lagert die Äpfel in acht über das Alte Land verteilten sauerstoffarmen Kammern nach der Ernte ein. Dort werden die Äpfel über Monate frisch gehalten und über das ganze Jahr hinweg an den Einzelhandel verschickt. Rund 15 Prozent gehen ins Ausland. Hier in den Apfelplantagen verliert man leicht die Orientierung: Grüne Reihen, so weit das Auge reicht, linker Hand, rechter Hand, mannshoch, so dass man gerade noch die obersten Früchte pflücken kann. Durchzogen sind die Apfelplantagen von einem ausgeklügelten Be- und Entwässerungssystem, das auf die Zeit vor rund 600 Jahren zurückgeht, als die Holländer das Gebiet trockenlegten. Alle 16 Meter verlaufen Gräben, die hier Wettern heißen. Wir queren noch einmal, passieren Estebrügge – wunderschöne Fachwerkhäuser – und damit auch die Este, die die Grenze zwischen der 2. und 3. Meile bildet, durchqueren Königreich, biegen irgendwann links ab und wieder geht es Navi-gesteuert durch das nicht endende Grün der Obstgärten Richtung Jork. Kurz vor Jork, Osterjork, machen wir halt beim Obsthof Lühs, bekannt über Film, Funk und Fernsehen als Herzapfel- Hof. In der vierten Generation wird dieser mit einer Fläche von 24 Hektar (50 Fußballfelder) bewirtschaftet, 700 Tonnen jährlich, vorwiegend Äpfel. Direktvermarktung und Bewirten von Besuchergruppen in der großen Scheune bieten Hein Lühs und Beate Lühs schon seit Anfang der 90er-Jahre, vor zehn Jahren kamen sie auf die Idee mit dem „Herzapfel“: „Uns fiel irgendwann mal ein Apfel in die Hände, auf dem sich ein TIPPS Blatt festgeklebt hatte. Als ich es abmachte, war die Form des Blatts wie aufgemalt auf dem Apfel zu sehen.“ So kamen sie auf die Idee, Herzen auf die fast reifen Äpfel zu kleben. Nach der Ernte entfernte er die Schablonen wieder.

Die Kunden waren begeistert. Lühs entwickelte die Idee weiter und bringt heute mit speziellen Lasern nahezu jede gewünschte Form oder Schrift auf die Äpfel. Beate Lühs schenkt uns einen sortenreinen Apfelsaft ein, Gravensteiner, eine willkommene Erfrischung für Radreisende, kühl, nicht zu süß, ein wenig herb. „Das ist mit meine Lieblingssorte, aber kennen Sie die Sorte Delbareestivale?“, fragt sie uns. Nein, kennen wir nicht. Ursprungsland Frankreich, eine Kreuzung aus Jon Grimes und Golden Delicious, pflückreif Mitte August, wie die meisten Apfelsorten hier. Sie alle zu nennen, die der Obsthof Lühs führt, würde die Reisereportage sprengen: Ingrid Marie kommt aus Dänemark, hat eine feste Schale und ist schon über 100 Jahre alt, Elstar ist der Sohn von Ingrid Marie, wurde im Jahre 1955 in den Niederlanden geboren, Santana wiederum ist ein Kind von Elstar, ist erst 39 Jahre alt, ebenfalls Holländer. Nur der Finkenwerder Herbstprinz sagt, woher er kommt, 1860 zur Welt gekommen, ist er einer der Stammhalter. Weit über 4000 Apfelsorten gibt es, doch Elstar, Ingrid Marie und Jonagold sind die bekanntesten, die in den Supermärkten und auf den Wochenmärkten zu finden sind. Allein Elstar und Jonagold machen 70 Prozent der Ernte aus. Die Apfelsorte Red Prince, ebenfalls eine Neuzüchtung aus den Niederlanden, wird bis nach Sibirien verkauft. Jork, das heimliche Zentrum des Alten Landes, ist einen längeren Aufenthalt wert: die St.-Matthias-Kirche mit den farbigen Bankreihen, die Familiennamen eingeschnitzt, das Museum Altes Land, wo Obstbau, Handwerk und Schifffahrt des Alten Landes anschaulich dargestellt wird, hier kann man „Geschichten aus den Apfelkisten“ hören. Jork bietet sich auch für einen kleinen Mittagsimbiss an, so weit man nicht allein mit- Obstkost durchs Alte Land fahren will. Wir verlassen Jork in Richtung Guterhandviertel, Mittelnkirchen, Steinkirchen und folgen dem ausgewiesenen Radweg Obstroute, (rotes Schild). Brauttüren und Prunkpforten, Altländer Fachwerkhäuser lassen uns jetzt staunen und oft den Fotoapparat zücken. Die bunten Brauttüren wurden früher nur zu besonderen Anlässen geöffnet, ausschließlich bei Hochzeit, Trauerfall und Feuer, denn in der Kofferkammer der Brauttür wurden alle wichtigen Papiere verstaut. Die Prunkpforten im Hofeingang repräsentierten den Wohlstand des Besitzers – und der war oft nicht gering. Wir folgen jetzt der Lühe bis zum Elbdeich, die Lühe schlängelt noch einmal ein großes S, dann sind wir an der Elbe. Die Fahrt zurück folgt jetzt der Elbe Richtung Hamburg, mal auf dem Radweg der K 39, mal direkt vor dem Elbdeich, direkt am Wasser. Das Möwennest ist ein nettes Café mit Blick auf die Elbinsel Hanskalbsand, bei meist nordwestlichen Wind kommt man schnell bis nach Cranz, noch im Alten Land, das Dorf wurde Hamburg aber bereits eingemeindet. Wer unterwegs des Radelns müde wird, für den hat das Jorker Tourismusbüro ein schönes Angebot: Die Busse der KVG Buxtehude nehmen Räder vorbehaltlich Platz kostenlos mit, an Wochenenden und Feiertagen von April bis Oktober fährt der Elbe-Randwanderbus parallel zum Elbradweg. Rad und Bus kann man so gut kombinieren. Von Cranz quert stündlich die Fähre nach Hamburg-Blankenese, nur nach sechs Stunden Ebbe kann sie nicht fahren – also vorher den Gezeitenkalender befragen oder sich gut informieren. Alternativ kann man bis Finkenwerder mit dem Rad fahren, dort verkehrt halbstündlich die Fähre Finkenwerder- Landungsbrücken – und das alles mit dem Niedersachsen-Ticket. Das können wir auch auf der S-Bahn Hamburg einsetzen, so gelangen wir zum Hauptbahnhof, Endstation unserer Reise.