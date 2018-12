GP USA

Vettel vor Finalwoche: «Es kann alles passieren»

Austin (dpa) - Sebastian Vettel geht als Führender ins entscheidende Rennen der Formel-1-Saison. Der Red-Bull-Pilot freute sich nach Platz zwei in den USA über den Sieg in der Team-WM und will nun in Brasilien zum dritten Mal auch den Fahrertitel holen.