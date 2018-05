Foto: Peter Steffen





Grund 1: Bienen bestäuben unsere Blumen und Pflanzen

Bienen fliegen Blüten an, um Pollen und Nektar – eine zuckerhaltige Flüssigkeit, die von Drüsen in der Blüte abgesondert wird – zu ernten. Aus dem Nektar erzeugen die Insekten für ihre eigene Ernährung Honig. Pollenkörner werden von ihnen als Grundstoff für die Ernährung ihres Nachwuchses verwendet. Am Körper der Bienen abgelagerte Pollenkörner gelangen aber auch zu den Blüten anderer Pflanzen. Sprich: Bienen sind ebenso wie andere Insekten wichtig für die Bestäubung von Pflanzen. Mit der Bestäubung der Pflanzen sichern Bienen also deren Vermehrung.

Damit sind sie auch für die Menschheit wichtig; Pflanzen bilden die Grundlage für die Ernährung der Weltbevölkerung.