Foto: imago images / Marco Bertram





Seine endgültige Form bekam das Sandmännchen im Sommer 1960: Fortan war es 24 Zentimeter groß, trug eine Zipfelmütze und den typischen Spitzbart. Die DDR-Episoden waren dabei vielfältig: Mal machte das Männchen Urlaub in anderen sozialistischen Ländern oder flog in den Weltraum. Es wurde aber auch politisch: Der Sandmann besuchte unter anderem die Grenztruppen an Oder und Neiße, ein Pionierferienlager und die Nationale Volksarmee. Gedreht wurde bis zur Wende im Studio in Berlin-Mahlsdorf (Foto).