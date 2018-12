1 / 25 Foto: Ingo Moellers



Fast hätte es das Weihnachtshaus der Familie Borchert in Delmenhorst in diesem Jahr nicht gegeben. Nach zwei Bandscheibenoperationen überlegte Martina Borchert, ob man die Installation in diesem Jahr nicht basteln sollte. Dann aber sprang ihr Sohn Marc Ehemann Sven zur Seite. 55.000 Lichter erstrahlen in diesem Jahr erstmals am ersten Advent. Das Weihnachtshaus kann täglich besucht werden.

1 / 25 Foto: Ingo Moellers



1 / 25 Foto: Ingo Moellers



1 / 25 Foto: Ingo Moellers



1 / 25 Foto: Ingo Moellers



1 / 25 Foto: Ingo Moellers



1 / 25 Foto: Ingo Moellers



1 / 25 Foto: Ingo Moellers



1 / 25 Foto: Ingo Moellers



1 / 25 Foto: Ingo Moellers



1 / 25 Foto: Ingo Moellers



1 / 25 Foto: Ingo Moellers



1 / 25 Foto: Ingo Moellers



1 / 25 Foto: Ingo Moellers



1 / 25 Foto: Ingo Moellers



1 / 25 Foto: Ingo Moellers



1 / 25 Foto: Ingo Moellers



1 / 25 Foto: Mohssen Assanimoghaddam/dpa



1 / 25 Foto: Ingo Moellers



1 / 25 Foto: Ingo Moellers



1 / 25 Foto: Ingo Moellers



1 / 25 Foto: Ingo Moellers



1 / 25 Foto: Ingo Moellers



