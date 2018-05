Foto: dpa





Alkohol besser weglassen

Auch wenn man es nicht wahr haben möchte, alkoholische Getränke passen nicht unbedingt zum heißen Wetter. Alkohol weitet die Gefäße noch zusätzlich - ebenfalls eine Belastung für den Kreislauf. Wer trotzdem auf ein kühles Bier nicht verzichten will, der sollte es nicht in der prallen Mittagshitze, sondern besser am Abend genießen.