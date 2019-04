Foto: Shutterstock.com





Malta

Gladiator, Troja und The Da Vinci Code: Malta ist als "mediterranes Mini-Hollywood" nicht nur eine berühmte Film- und Fernsehkulisse, sondern auch reich an großen Kulturschätzen. Die Hauptstadt Maltas ist Valletta. Die vielen Barockbauten der Stadt lassen sich am besten bei einer Kutschfahrt erkunden. In der heiligen Woche vor dem Osterfest finden auf Malta zahlreiche Gottesdienste, Prozessionen und Konzerte statt. Populär ist die große Prozession an Karfreitag in Qormi. An diesem Tag werden lebensgroße Statuen durch die Stadt getragen.