Es ist schon erstaunlich - jedes Jahr kommen fünf bis zehn Superheldenfilme in die Kinos, manche sind gut, manche schlecht - manche miteinander verbunden, manche gänzlich alleinstehend. Vor einigen Jahren war das allerdings noch ganz anders, bis Disney Marvel kaufte und Produzent Kevin Feige die Entwicklung des mittlerweile erfolgreichsten und ertragreichsten Film-Franchises aller Zeiten übernahm - dem Marvel Cinematic Universe (kurz MCU).

Am 15. Februar 2018 startet mit "Black Panther" der neueste MCU-Streifen in den Kinos. In unserer Bildergalerie haben wir weitere Superhelden-Filme zusammengestellt, die sich im Marvel-Universum auch noch tummeln.