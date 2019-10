Es ist Samstag, acht Uhr morgens. Die Lagerhalle in Hastedt ist hell erleuchtet. In der Mitte steht der geschmückte Festwagen des Schaustellerverbands Bremen. Er hängt an dem Trecker, der den Wagen auf dem Freimarktsumzug ziehen soll. Der Fahrer, Oscar Krebs, ist bereit. Er dreht den Zündschlüssel um, der Motor startet mit einem lauten Röhren. Der 53-Jährige zieht seine Schirmmütze zurecht, drückt auf das Gaspedal und blickt über die Schulter. Hinter ihm setzt sich der Festwagen in Bewegung. „Jetzt kann es losgehen“, sagt Krebs.

Das Ziel: Die Neustadt, der Startpunkt des 52. Freimarktsumzugs. Gemütlich ruckelt Krebs mit seinem Traktor und dem rot-weißen Wagen durch Bremen. Nach gut einer Stunde biegt Krebs in die Gastfeldstraße in der Neustadt ein. Dort stellen sich jedes Jahr die Festwagen auf. Krebs muss ganz nach vorne. „Jetzt beginnt der Wahnsinn“, sagt Krebs, „es wird eng.“ Vorsichtig bahnt sich Krebs seinen Weg, vorbei an kostümierten Menschen und bunten Festwagen. Insgesamt haben die Veranstalter des Freimarktsumzugs 144 Startnummern an Vereine, Firmen, Organisationen, Sportvereine, Landjugendgruppen und Spielmannszüge vergeben. An der Spitze des Zuges angekommen, heißt es für Krebs: warten. Auf der Gastfeldstraße wird getrunken, gegessen, gefeiert. Eine in Pink gekleidete Frau klettert auf den Festwagen. Es ist Anja Manke. Die 53-jährige Schaustellerin hat eine Eiskonditorei auf dem Freimarkt. Jedes Jahr fährt sie auf dem Festwagen mit. „Ich betreue die Kinder hier“, sagt sie.

Nach und nach klettern die Schaustellerkinder auf den Wagen. Es ist zehn Uhr. Der Umzug beginnt. Im Schritttempo fährt Krebs mit dem Schaustellerwagen los. An den Straßen reihen sich die Menschenmassen. Kinder reißen ihre Beutel auf. Auch Erwachsene strecken ihre Hände in die Luft. „Bonschen, Bonschen!“, ruft ein kleines Mädchen. Die Schaustellerkinder werfen fleißig Bonschen und Kuscheltiere.