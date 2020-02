Man muss sich Sorgen machen um den Ganderkeseer Fasching. Ernsthafte Sorgen. „Ab jetzt übernehmen wir das Kommando. Die dunkle Seite der Macht wird obsiegen“, kündigte Prinz Timo II. (Hüneke) am Mittwoch drohend an.

Zur Generalprobe in der Festhalle am Steinacker waren er (als Darth Vader) und seine Prinzessin Le(i)a I. (Rautenhaus) im Star-Wars-Outfit erschienen, mit den Ehrendamen Cora Kwasny, Liza-Marie Bosse, Neele Woltjen und Jule Petershagen als Jedi-Ritterinnen an ihrer Seite. Wir zeigen die Bilder von der Büttenabend-Premiere.