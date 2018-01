Der Artikel wurde zur Merkliste hinzugefügt.

Anbaden Bremer starten das neue Jahr im frostigen Unisee

Bei frostigen sieben Grad Wassertemperatur haben sich am Neujahrstag viele Bremer in den Unisee gewagt, um so in das neue Jahr zu starten. Das Anbaden fand zum achten Mal statt.