"Mailand oder Madrid - Hauptsache Italien" - was Fußballprofi Andreas Möller einst nicht ganz korrekt geografisch verordnete, gilt heute für viele Reisende: Trips in Metropolen erfreuen sich großer Beliebtheit. Das Marktforschungsunternehmen Euromonitor International hat in seiner Liste "Top 100 Destinations" die Anzahl ausländischer Besucher für insgesamt 400 Städte verglichen - unabhängig davon, ob die Reise aus privaten oder beruflichen Gründen stattfand.

Auffällig dabei ist, dass die Liste von asiatischen Städten dominiert wird. Die Studienmacher begründen das vor allem mit steigenden Einkommen in asiatischen Ländern und sich stetig weiterentwickelnden Reiseverbindungen im asiatischen Raum. Alleine fünf Städte der Top 10 liegen in Asien, nur eine in Nordamerika.